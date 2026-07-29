À la une de ce jeudi : mal-logés abandonnés, handicap invisible, méga feu en Gironde, Jazz Dann Port, G-Fight et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce jeudi 30 juillet 2026 : - Cyclones, inondations, érosion : face aux risques climatiques, les mal-logés de La Réunion sont abandonnés par l'État - [Vidéos] Handicap invisible : des difficultés cachées, des préjugés bien visibles - Le mégafeu de Gironde n'a "pas progressé", un retour à la "normale" envisageable - Jazz Dann Port : quatre jours de croisières musicales entre La Réunion et les musiques du monde - Le Bras-Panon Fighting Championship lance le premier gala de G-Fight dans l'Est - La pa Météo France i di, sé zot i di - une matinée ensoleillée avant le retour des nuages (Photo www.imazpress.com)

Alors que La Réunion est entrée dans la saison cyclonique, la Fondation pour le logement déplore l'abandon des personnes "mal-logées" par l'État. Cyclones, inondations, érosion côtière, fortes chaleurs, feux de forêts… Elle estime que les mesures prises ne sont pas à la hauteur de l'ampleur des effets du changement climatique. Dans l'île, 92% de la population est exposée aux risques climatiques, plus de 150.000 personnes sont mal-logées et 30% des habitants n'ont pas d'assurance logement.

À l'occasion de la journée "Art-Lévé", organisée ce samedi 1er août 2026, à la médiathèque du Port, l'association Handicap Solidaire souhaite sensibiliser le grand public au handicap invisible. Derrière des pathologies qui ne se voient pas, des milliers de Réunionnais.es doivent encore, au quotidien, expliquer, justifier, voire prouver leur handicap pour faire valoir leurs droits. Une réalité que les associations espèrent faire évoluer.

Malgré les fortes chaleurs, le mégafeu qui a ravagé 42.000 hectares en Gironde "n'a pas progressé" mercredi pour la troisième journée d'affilée, nourrissant l'optimisme des autorités qui ont dit "envisager" un retour à "une vie plus normale" pour les 200.000 évacués.

Ce jeudi 30 juillet 2026, la ville du Port donne le coup d'envoi de la troisième édition de Jazz Dann Port. Quatre jours de festivités, de croisières musicales entre La Réunion, musiques du monde et créations contemporaines. Au programme, 41 concerts (dont 31 gratuits) répartis sur quatre scènes et un village du festival

Ce samedi 1er août 2026, Antony Ferrere, fondateur de la Team Ferrere, et Bryan Valin, fondateur de la Team Bryan Valin, lanceront la première édition du Bras-Panon Fighting Championship (BPFC) au Champ de Foire de Bras-Panon.

Pour ce jeudi 30 juillet 2026, Matante Rosina nous annonce un réveil sous le soleil sur toute l'île. Le temps reste agréable durant toute la matinée. Dans l'après-midi, les nuages prennent place dans les hauts avec quelques averses, vers le nord et le nord-ouest. Pendant ce temps, le soleil continue de briller sur les côtes du nord-est et du sud-ouest.