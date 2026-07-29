Lycée Roland Garros : la Chambre régionale des comptes alerte sur le service de restauration fragilisé par le repas à 1 euro

La Chambre régionale des comptes (CRC) de La Réunion a publié, ce mercredi 29 juillet 2026, un audit flash consacré au service de restauration du lycée Roland Garros. Si la mise en place du repas à 1 euro a entraîné une forte hausse de la fréquentation depuis 2023, elle met également en lumière des difficultés d'organisation, une augmentation du gaspillage alimentaire et une situation financière qui demeure fragile. (Photo Richard Bouhet / www.imazpress.com)

L'effet du repas à 1 euro se fait pleinement ressentir au lycée Roland Garros. Dans un audit flash consacré au service de restauration de l'établissement, portant sur les exercices 2021 et suivants, la CRC de La Réunion constate une augmentation importante du nombre d'élèves fréquentant la cantine depuis la mise en œuvre de cette mesure à la rentrée 2023. Une dynamique qui s'accompagne toutefois de plusieurs difficultés de fonctionnement.

- +90% d'élèves inscrits et +30% de repas servis -

Selon la juridiction financière, "l'enquête met en évidence une forte augmentation de l'activité du service de restauration du lycée depuis la mise en œuvre, à la rentrée 2023, de la politique régionale du repas à 1 euro".

Cette mesure s'est traduite par "une progression de près de 90 % du nombre d'inscrits au service de restauration entre 2022 et 2025, ainsi qu'une hausse de plus de 30 % du nombre de repas servis", souligne la CRC.

Lire aussi - Restauration scolaire : la Chambre régionale des comptes épingle la gestion dans les lycées réunionnais

La Chambre relève en effet que "cette évolution a toutefois mis en évidence les limites de l'organisation actuelle, avec une unique ligne de distribution générant des temps d'attente importants pour les élèves".

Le lycée Roland Garros fonctionne avec une cuisine satellite alimentée par la cuisine centrale du lycée Ambroise Vollard. Selon la CRC, "ce mode d'organisation permet d'assurer la restauration des élèves et des internes", mais "il limite la capacité de l'établissement à ajuster les commandes, ce qui contribue à une augmentation significative du gaspillage alimentaire".

- Une situation financière jugée fragile par la Chambre régionale des comptes -

Malgré l'augmentation du nombre de repas servis, la CRC estime que l'équilibre économique du service n'est pas assuré. Ils constatent que "la situation financière du service de restauration demeure fragile malgré la hausse de la fréquentation, en raison d'une progression des dépenses plus rapide que celle des recettes".

Afin d'améliorer le fonctionnement du service, la Chambre propose trois recommandations : "réaliser des inventaires de stocks infra-annuels, établir un plan de maîtrise des risques sanitaires pour la cuisine satellite et mettre en œuvre un plan de réduction du gaspillage alimentaire".

Pour la CRC, "ces mesures doivent permettre de renforcer la qualité de la gestion, la sécurité sanitaire et la performance environnementale du service de restauration".

Cet audit est le dernier d'une série (nos articles à retrouver ici, ici et ici) consacrée à cinq établissements publics de l'île, engagée après un premier rapport portant sur la politique de restauration scolaire menée dans les lycées publics par la Région Réunion. Les conclusions de ces différentes enquêtes alimenteront un futur rapport thématique.

vg / www.imazpress.com / [email protected]