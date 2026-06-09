Restauration scolaire : la chambre régionale des comptes salue les initiatives du lycée Jean Hinglo

Ce mardi 9 juin 2026, la chambre régionale des comptes (CRC) de La Réunion publie un audit flash consacré à la restauration scolaire du lycée Jean Hinglo, au Port, portant sur les exercices 2021 et les suivants. (Photo Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)

À la suite d’un premier rapport dédié à la politique de restauration scolaire dans les lycées publics, conduite par la Région Réunion, l'audit flash publié ce mardi est le quatrième d’une série portant sur cinq établissements de l'île, dans la perspective de la publication d’un rapport thématique.

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L’enquête met en évidence une forte augmentation de l’activité du service de restauration au cours des dernières années. Cette évolution s’explique notamment par la mise en œuvre de la politique régionale du repas à 1 euro, qui a entraîné une hausse significative du nombre de demi-pensionnaires.

"Entre 2021 et 2024, le nombre de repas servis a ainsi plus que doublé", explique la chambre régionale des comptes. "La cuisine du lycée a également assuré, pendant plusieurs mois, la production de repas destinés à un autre établissement de l’ouest de l’île".

- Un équilibre financier retrouvé -

La CRC relève que la cuisine autonome du lycée dispose aujourd’hui d’une capacité supérieure à ses besoins habituels. Elle constate également que le service de restauration et d’hébergement, déficitaire entre 2021 et 2023, a retrouvé un équilibre financier en 2024 grâce à un meilleur suivi du coût des denrées alimentaires et à une maîtrise accrue des dépenses.

L’audit souligne par ailleurs les initiatives engagées par l’établissement en matière de transition écologique, notamment dans le domaine de la valorisation des biodéchets, avec l’expérimentation de solutions innovantes de compostage et de biodigestion.

Enfin, la chambre formule deux recommandations afin de renforcer le pilotage du service : "compléter le plan de maîtrise des risques sanitaires de la cuisine et améliorer le suivi des stocks par un rapprochement régulier entre les inventaires physiques et comptables".

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