Bateaux sri-lankais abandonnés au Grand Port Maritime : l'État mobilise un million d'euros pour leur déconstruction

Le dossier des navires sri-lankais abandonnés au Grand Port Maritime de La Réunion semble connaître une avancée. Selon les informations publiées par Zinfos974, ce lundi 27 juillet 2026, l'État aurait débloqué un million d'euros pour financer la déconstruction des dix navires abandonnés au Port. Les premiers travaux pourraient débuter d'ici la fin de l'année 2026. (Photos www.imazpress.com)

C'est grâce à une enveloppe d'un million d'euros, issue du Fonds vert du ministère de la Transition écologique, que l'État aurait décidé de financer intégralement cette opération.

Ces dix bateaux de pêche, utilisés entre 2018 et 2023 pour transporter des demandeurs d'asile jusqu'à La Réunion, sont entreposés sur une emprise du Grand Port Maritime après avoir été déclarés légalement abandonnés à l'issue d'une procédure de déchéance de propriété.

"Ces navires ont tous fait l’objet de diagnostics réglementaires (amiante, plomb, paraffines chlorées, etc.), conformément aux obligations environnementales et de sécurité", avait expliqué la préfecture à Imaz Press Réunion en juillet 2025

"Une procédure de déchéance de propriété a été engagée, conformément au code des transports. À ce jour, un seul propriétaire s’est manifesté, sans toutefois être en mesure d’apporter les justificatifs nécessaires pour établir formellement sa propriété. En conséquence, les dix navires sont considérés comme abandonnés", avait détaillé la préfecture toujours en juillet 2025.

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Leur destruction est "prévue sur un site dédié, actuellement en cours de classement au titre des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), afin de garantir une opération conforme aux normes environnementales et sanitaires", avaient poursuivi les services de l'Etat.

Selon Zinfos974, une plateforme technique répondant aux normes environnementales devrait être aménagée au cours du second semestre 2026 afin de permettre leur démantèlement dans des conditions sécurisées, notamment en raison de la présence de matériaux dangereux tels que l'amiante et le plomb.

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