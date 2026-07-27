À retenir ce soir : zamal, houle, Mbappé, attaque à Paris et stupéfiants

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce lundi soir 27 juillet 2026 : - Bras-Panon : 100 kilos de zamal saisis près de la Rivière du Mât - [Photos] La houle déferle sur les côtes sud, sud-ouest, ouest et nord ouest - Après le Mondial, Kylian Mbappé publie une lettre ouverte aux Français : "vous ne nous avez jamais lâchés, même quand on le méritait moins " - Paris : trois femmes attaquées au couteau en pleine rue, le suspect arrêté, deux victimes en urgence absolue - Saint-Pierre : six personnes placées en détention provisoire pour trafic de stupéfiants

Une centaine de kilos de zamal ont été saisis à Bras-Panon, du côté de la Rivière du Mât, le dimanche 26 juillet. Selon une information de Zinfo ensuite confirmée par la gendarmerie à Imaz Press, deux individus auraient été interpellés.

Ce lundi 27 juillet 2026, les côtes sud, sud-ouest, ouest et nord-ouest sont placées en vigilance jaune vagues submersions. La vigilance s'étend de la Pointe des Galets à la Pointe de la Table et devrait durer jusqu'à, au moins, 16H. Selon les prévisions de Météo France, "La mer est forte dans l'Ouest et le Sud avec une houle australe de Sud-Ouest voisine de 3 mètres. Elle s'amortit lentement à partir de la fin de journée"

Kylian Mbappé a publié, ce lundi 27 juillet 2026, une lettre ouverte pour remercier les supporters français après la fin de la Coupe du monde. Un peu plus d'une semaine après la fin de la compétition, remportée par l'Espagne, le capitaine de l'équipe de France revient sur le parcours des Bleus, la déception de ne pas avoir remporté le titre, son trophée de meilleur buteur du tournoi et rend hommage à ses coéquipiers, au staff et aux supporters.

Un homme suspecté d’avoir blessé trois femmes lundi à Paris à l’aide de deux couteaux de cuisine, dont deux grièvement, a ensuite été rapidement interpellé, a annoncé le ministre de l’Intérieur Laurent Nuñez. Le suspect "n’a donné qu’une identité déclarative" et "tient des propos incohérents", a poursuivi le ministre, qui appelle à "rester très prudent sur les mobiles de cet acte extrêmement violent". Deux victimes sont en urgence absolue, mais "aucune" des trois femmes blessées "ne voit son pronostic vital engagé"



Le 22 juillet 2026, une importante opération de Police a été menée à Saint-Pierre, permettant l'interpellation de 7 personnes impliquées dans un trafic de stupéfiants. Les mis en cause ont tous été présentés à la justice et six d'entre eux ont été placés en détention provisoire dans l'attente de leur jugement