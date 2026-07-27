Après le Mondial, Kylian Mbappé publie une lettre ouverte aux Français : "vous ne nous avez jamais lâchés, même quand on le méritait moins "

Kylian Mbappé a publié, ce lundi 27 juillet 2026, une lettre ouverte pour remercier les supporters français après la fin de la Coupe du monde. Un peu plus d'une semaine après la fin de la compétition, remportée par l'Espagne, le capitaine de l'équipe de France revient sur le parcours des Bleus, la déception de ne pas avoir remporté le titre, son trophée de meilleur buteur du tournoi et rend hommage à ses coéquipiers, au staff et aux supporters.

Dès l'ouverture de son message, l'attaquant du Real Madrid remercie le public pour son soutien tout au long de la compétition.

"Merci. Un mois d'émotion. De dépassement. De fierté à porter les couleurs de la France. De passion, surtout, la même qui nous anime sur le terrain et qui vous anime, devant l'écran comme dans les tribunes. Voilà ce qu'on a vécu ensemble, une histoire incroyable", écrit-til.

Mbappé reconnaît ensuite la déception liée à l'absence de sacre mondial. "On ne rapporte pas de trophée collectif. Ça fait mal, et ça fera encore mal un moment, je ne vais pas vous mentir là-dessus".



S'il dit accueillir son titre de meilleur buteur "avec fierté", il ajoute qu'"ç'aurait été tellement mieux avec la coupe en plus".



Le capitaine des Bleus estime néanmoins que l'équipe n'a aucun regret sur son investissement pendant la compétition. "On ne choisit pas toujours la fin de l'histoire, on choisit ce que l'on met dedans, et on a tout mis. De ça, on est fiers", assure-t-il.



Kylian Mbappé souligne également le rôle du collectif dans ses performances individuelles. "Merci à mes coéquipiers. Sans leur travail, leurs courses, leurs passes, sans cet esprit d'équipe qui nous a portés du premier au dernier match, je n'aurais jamais pu marquer autant. Ce titre est autant celui du collectif que le mien", salue-t-il.



Dans son message, il revient aussi sur son parcours en sélection. "Petit, je rêvais de jouer une Coupe du monde, au moins une. J'en ai joué trois, j'en ai gagné une et, cette année, j'ai eu la fierté de la disputer avec le brassard de capitaine. Je ne l'oublierai jamais."

- "On n'a pas fini de jouer ensemble" -

L'international français remercie ensuite les supporters, présents dans les stades ou devant leur télévision.



"Vous ne nous avez jamais lâchés, même dans les moments les plus durs. Cette histoire, on l'a écrite à plusieurs millions de mains, pas seulement onze sur le terrain, portées par la même ferveur", assure-t-il.



Mbappé adresse également ses remerciements à Didier Deschamps et à l'ensemble du staff de l'équipe de France. "Merci à lui, à tout son staff aussi, kinés, cuisiniers, préparateurs, chauffeurs, tous ceux que personne ne voit jamais et sans qui rien de tout cela ne serait possible."

"Cette Coupe du monde se termine, mais l'histoire, elle, continue. Il y aura d'autres matchs, d'autres soirs d'été ou d'hiver où on se retrouvera tous devant ce même jeu, avec la même envie intacte. On n'a pas fini de jouer ensemble. Merci pour tout", conclut-il.

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