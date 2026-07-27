Grève chez Derichebourg-OI : la Civis annonce la reprise des collectes de déchets, avec une autre entreprise

La Civis informe les habitants de Saint-Pierre et de Petite-île que les opérations de rattrapage des collectes de déchets reprennent ce lundi 27 juillet à partir de 13h. La grève étant toujours en cours chez Derichebourg, l'intercommunalité a décidé de confier la collecte des déchets à une nouvelle entreprise, aux frais du titulaire du marché. Elle précise que compte tenu de l’importance des retards accumulés, le retour à un fonctionnement normal s’effectuera progressivement. (Photo d'illustration : Stephan Laï-Yu / www.ilmazpress.com)

"Depuis le début du mouvement social au sein de la société Derichebourg OI, la Civis est restée pleinement mobilisée pour garantir la continuité du service public de collecte des déchets. À l’issue du délai de 48 heures fixé par la deuxième mise en demeure, des constats d’huissier ont été réalisés. Ils ont confirmé que le rétablissement complet du service n’avait pas été effectué", explique la Civis.

"Conformément aux engagements pris auprès des habitants et aux dispositions prévues par le marché public, la Civis a décidé de confier la collecte des déchets à une nouvelle entreprise, aux frais du titulaire du marché, la société Derichebourg OI", ajoute-t-elle.

- Une grève qui s'enlise entre Derichebourg OI et ses salariés -

Dans un communiqué envoyé ce samedi 25 juillet, les salariés grévistes de Derichebourg demandent une meilleure reconnaissance de leur travail au regard de leur contribution quotidienne à l'activité de l'entreprise. Pour eux, ils assurent un service essentiel à la population dans des conditions souvent difficiles. Leurs revendications portent sur une meilleure redistribution de la valeur créée, dans le cadre des NAO 2026 (Négociations Annuelles Obligatoires).

"Les salariés ne demandent pas l'impossible. Ils demandent une reconnaissance à la hauteur de leur engagement et une juste redistribution de la valeur qu'ils contribuent à créer chaque jour", concluent-ils.

Dans son communiqué transmis ce vendredi 24 juillet 2026, en fin d'après-midi, la direction assure avoir formulé des propositions "ambitieuses" à ses représentants du personnel. Parmi celles-ci, deux nouvelles augmentations salariales, au 1er janvier 2026 avec effet rétroactif et au 1er juillet, après une première hausse en novembre 2025. Selon l'entreprise, ces mesures portent à 4,5 % l'augmentation des salaires de base sur sept mois.

Évoquant son "ensemble de mesures", la direction de Derichebourg OI précise avoir proposé représentant du personnel des augmentations individuelles d'environ 3 % pour 20 % de l'effectif, l'amélioration des primes qualité mensuelles et des indemnités de transport, ainsi que le versement de l'équivalent d'une prime d'intéressement.

Elle annonce la mise en place de chèques-vacances d'une valeur de 450 euros par an. Au total, en intégrant les mesures déjà prises en novembre 2025, Derichebourg estime que ses propositions représentent une hausse brute de 11,2 % par rapport au salaire moyen de base.

Une réunion de la Commission de conciliation est désormais programmée dans les prochains jours afin de poursuivre les discussions.

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