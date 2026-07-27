Paris : trois femmes attaquées au couteau en pleine rue, le suspect arrêté, une victime en urgence absolue

Un homme a attaqué au couteau plusieurs personnes en pleine rue ce lundi en fin de matinée aux alentours de la porte de Clichy, indiquent plusieurs médias nationaux. Trois femmes, dont dont l’une serait enceinte, ont été blessées. L'une des victimes seraient en urgence absolue. Le suspect a été arrêté sur place lors d’une intervention de police. "Il s’agirait d’un homme de 31 ans ne jouissant pas, apparemment de toutes ses facultés mentales" indique le Parisien (Photo d'illustration AFP)