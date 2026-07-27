Bras-Panon : 100 kilos de zamal saisis près de la Rivière du Mât

Une centaine de kilos de zamal ont été saisis à Bras-Panon, du côté de la Rivière du Mât, le dimanche 26 juillet. Selon une information de Zinfo ensuite confirmée par la gendarmerie à Imaz Press, deux individus auraient été interpellés. (Photo Richard Bouhet / www.imazpress.com)

L'interpellation a eu lieu à l'issue d'un contrôle, où une dizaine de sacs contenant du cannabis ont été découverts. Les deux hommes ont été placés en garde à vue.

Selon les forces de l'ordre, le zamal devait être transféré à Maurice par le biais d'une embarcation. Un bateau, qui a pris la fuite, aurait été repéré à proximité. Dans la nuit de samedi à dimanche, une première tentative de chargement aurait échoué.

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