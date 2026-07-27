À la une de ce mardi : incendies, fournitures scolaires, mégafeu en Gironde, bateaux sri-lankais, nouveaux billets et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mardi 28 juillet 2026 : - Le risque d'incendie en augmentation à La Réunion à cause du climat et de la sécheresse - Rentrée : plusieurs communes de La Réunion optent pour la gratuité des fournitures scolaires - Mégafeu en Gironde : reprises "contenues", Macron appelle à "rester unis" pour "gagner" cette longue bataille - Bateaux sri-lankais abandonnés au Grand Port Maritime : l'État mobilise un million d'euros pour leur déconstruction - L'euro fait peau neuve : les habitants de La Réunion invités à donner leur avis sur les futurs billets - La pa Météo France i di, sé zot i di - Une belle journée ce mardi (Photo www.imazpress.com)

Depuis le mercredi 22 juillet 2026, un méga incendie ravage la Gironde. Un brasier qui, lundi matin, avait déjà brûlé 42.000 hectares et poussé 220.000 personnes à évacuer leurs habitations. Le dérèglement climatique a joué un rôle majeur dans ce sinistre d'une rare intensité. À La Réunion aussi, le changement environnemental peut favoriser l'émergence et la survenue de davantage de feux. Un scénario loin d'être improbable dans la mesure où les flammes ont déjà englouti plusieurs milliers d'hectares au Maido en 2010, 2011 et 2020.

Des communes de La Réunion font le choix de fournir, hors critères de ressources préalables, des effets scolaires gratuits à leurs administrés lors de la prochaine rentrée en août 2026. Pour Saint-Denis et Saint-Benoît, il s'agit de soutenir financièrement leurs administrés tout en favorisant la réussite à l'école des plus jeunes

Emmanuel Macron a appelé, lundi à Bordeaux, à "rester unis" pour gagner la longue bataille contre le mégafeu en Gironde, qui a déjà ravagé 42.000 hectares et qui, après une accalmie, connaît des reprises, dans l'ensemble "contenues", avec la remontée des températures.

Le dossier des navires sri-lankais abandonnés au Grand Port Maritime de La Réunion semble connaître une avancée. Selon les informations publiées par Zinfos974, ce lundi 27 juillet 2026, l'État aurait débloqué un million d'euros pour financer la déconstruction des dix navires abandonnés au Port. Les premiers travaux pourraient débuter d'ici la fin de l'année 2026.

La BCE (Banque centrale européenne) a dévoilé récemment une présélection de dix propositions de graphisme pour la prochaine série de billets en euros. Les Réunionnais et autres membres de l'Union européenne sont invités à donner leur avis à travers une enquête en ligne ouverte jusqu’au 21 septembre 2026. Le Conseil des gouverneurs devrait choisir une proposition de graphisme vers la fin de l’année (Photo : European Central Bank 2026)

Pour ce mardi 28 juillet 2026, Matante Rosina nous annonce un réveil sous un grand soleil sur toute l'île. Le temps reste agréable et lumineux pendant toute la matinée. L'après-midi, les hauts de l'ouest se couvrent légèrement avec quelques gouttes possibles, mais le bord de mer reste généralement ensoleillé.