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Bouches-du-Rhône : un pompier volontaire meurt dans un accident de la route

  • Publié le 28 juillet 2026 à 02:56
  • Actualisé le 28 juillet 2026 à 06:50
Deux casques de pompier et une lance à incendie gisent au sol alors qu'un incendie de forêt fait rage à Saint-Jean-d'Illac, à environ 30 km de Bordeaux, le 26 juillet 2026

Un sapeur-pompier volontaire est mort lundi, après la sortie route du camion-citerne qu’il conduisait au nord d’Arles (Bouches-du-Rhône), a-t-on appris auprès du Sdis 13. Quatre pompiers sont morts en à peine plus de deux semaines en France.

Un sapeur-pompier volontaire est mort lundi, après la sortie route du camion-citerne qu’il conduisait au nord d’Arles (Bouches-du-Rhône), a-t-on appris auprès du Sdis 13.

Dans un communiqué, les pompiers déplorent le décès à 38 ans de ce volontaire dans un accident survenu "à l’issue du dispositif préventif mis en place dans le cadre du risque feu de forêt".

Les Bouches-du-Rhône, comme tout le sud de la France, est depuis plusieurs semaines exposé à de forts risques d’incendie. La victime "partait effectuer le ravitaillement du CCF 4.000 (un camion-citerne, ndlr) dans lequel il se trouvait", précisent les pompiers, ajoutant qu’il circulait seul à bord de ce véhicule.

Les causes de la sortie de route ne sont pas déterminées. Une unité de soutien psychologique a été déployée pour soutenir ses collègues de la caserne de Saint-Étienne-du-Grès.

Lundi, deux accidents de camions-citernes se sont produits près de chantiers d’incendies : l’un en Corse et l’autre dans le Var. Mais dans ces deux cas, les occupants n’ont subi que des blessures légères.

Quatre pompiers sont morts en à peine plus de deux semaines en France.

AFP

AFP

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