Bouches-du-Rhône : un pompier volontaire meurt dans un accident de la route

Un sapeur-pompier volontaire est mort lundi, après la sortie route du camion-citerne qu’il conduisait au nord d’Arles (Bouches-du-Rhône), a-t-on appris auprès du Sdis 13. Quatre pompiers sont morts en à peine plus de deux semaines en France.

Un sapeur-pompier volontaire est mort lundi, après la sortie route du camion-citerne qu’il conduisait au nord d’Arles (Bouches-du-Rhône), a-t-on appris auprès du Sdis 13.

Les #Pompiers13 ont l'immense tristesse d'annoncer le décès d'un sapeur-pompier volontaire du centre d'incendie et de secours de Saint-Étienne-du-Grès.



Nos pensées accompagnent sa famille, ses proches et l'ensemble des Pompiers13 dans cette douloureuse épreuve. pic.twitter.com/MVWZ6UgvXN — Pompiers13 (@Pompiers_13) July 27, 2026

Dans un communiqué, les pompiers déplorent le décès à 38 ans de ce volontaire dans un accident survenu "à l’issue du dispositif préventif mis en place dans le cadre du risque feu de forêt".

Les Bouches-du-Rhône, comme tout le sud de la France, est depuis plusieurs semaines exposé à de forts risques d’incendie. La victime "partait effectuer le ravitaillement du CCF 4.000 (un camion-citerne, ndlr) dans lequel il se trouvait", précisent les pompiers, ajoutant qu’il circulait seul à bord de ce véhicule.

Les causes de la sortie de route ne sont pas déterminées. Une unité de soutien psychologique a été déployée pour soutenir ses collègues de la caserne de Saint-Étienne-du-Grès.

Lundi, deux accidents de camions-citernes se sont produits près de chantiers d’incendies : l’un en Corse et l’autre dans le Var. Mais dans ces deux cas, les occupants n’ont subi que des blessures légères.

Quatre pompiers sont morts en à peine plus de deux semaines en France.

AFP