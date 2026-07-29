Incendies en Gironde : une collecte lancée pour aider Cédric et Jennifer, traiteurs réunionnais, à nourrir les pompiers

Alors que les incendies frappent la Gironde, Cédric et Jennifer, traiteurs réunionnais, ont choisi de mettre leur activité professionnelle de côté pour soutenir les femmes et les hommes mobilisés contre les flammes. Ce mercredi 29 juillet 2026, l’association SURS (Secours urgence résilience sécurité), lance un appel aux dons pour les aider à nourrir ceux qui combattent le feu (Photo : www.imazpress.com)

Chaque jour, ils préparent et distribuent près de 500 repas aux pompiers engagés sur le terrain. Avec leurs caris, ils leur offrent bien plus qu’une assiette : un moment de réconfort, de chaleur humaine et toute la solidarité de La Réunion.

- 5 euros, c’est un repas servi à un pompier mobilisé.

- 10 euros, ce sont deux pompiers qui peuvent reprendre des forces entre deux interventions.

- 20 euros, c’est une équipe de quatre pompiers réconfortée autour d’un carry poulet réunionnais.

- 50 euros, ce sont dix repas supplémentaires préparés et distribués sur le terrain.

Pour participer à la collecte c'est ici.

Les fonds collectés leur seront versés directement par la plateforme selon ses délais de traitement.

www.imazpress.com/[email protected]