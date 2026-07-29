TOUTE L’ACTUALITÉ
À DÉCOUVRIR
Télécharger l’application mobile
voir plus

Saint-Denis : un homme de 53 ans poignardé en pleine rue à Commune Primat, l'agresseur présumé interpellé

  • Publié le 29 juillet 2026 à 15:48
bac territoriale 974 de la police nationale
opération anti-bande et sécurisation des transports en commun

Ce mercredi 29 juillet 2026, un homme de 53 ans a été victime d'une agression à l'arme blanche en pleine rue dans le quartier de Commune Primat à Saint-Denis. Selon nos informations, le quinquagénaire a été pris en charge par les secours et transporté en urgence relative au CHU Nord. Il présente des plaies superficielles. L'agresseur présumé a été interpellé par les forces de l'ordre (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Saint-Denis, Faits divers, Police

guest
0 Commentaires