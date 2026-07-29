À 19 mois, Pharel souffre d'une maladie inconnue, sa mère appelle à l'aide les médecins du monde entier

Le petit Pharel est âgé de seulement 19 mois, et pourtant, depuis quatre mois, il est hospitalisé au CHU de Saint-Denis pour de graves problèmes de santé. Le jeune enfant souffre d'une pathologie que "même les médecins n'arrivent pas à déterminer" selon la mère de l'enfant. Elle lance un appel à l'aide auprès de spécialistes du monde entier afin de déterminer de quelle maladie il s'agit (Photos : Anaëlle Badin)

"Pharel est très courageux. Il a une envie incroyable de se battre. C'est ce qui me donne la force de rester avec lui", écrit sa mère, Anaëlle Badin.

- Pharel, 19 mois, souffre d'une pathologie que les médecins n'arrivent pas à déterminer" -

À l'âge de 15 mois, le petit garçon tombe malade. C'est alors que les examens révèlent une leucémie. Le petit est alors hospitalisé au CHU Nord de Saint-Denis.

Par la suite, Pharel développe une mucormycose, une infection fongique rare et grave causée par des champignons de l'ordre des Mucorales, qui se manifeste principalement sous une forme rhino-orbito-cérébrale, pulmonaire ou cutanée.

Elle touche surtout les personnes dont les défenses immunitaires sont affaiblies ou qui souffrent d'un diabète mal contrôlé.

Lors de son hospitalisation, les médecins découvrent des lésions osseuses au niveau du crâne, du bassin, de la colonne vertébrale et de l'épaule. Une pathologie encore inexpliquée par le corps médical de La Réunion.

- La mère de Pharel lance un appel à tous les médecins du monde -

Sa mère, Anaëlle Badin lance un appel à l'aide auprès de professionnels de santé de France et du monde entier dans l'espoir qu'ils puissent lui apporter une piste médicale.

"Aidez Pharel et sa maman à trouver des réponses", peut-on lire sur les réseaux sociaux.

Avis au secteur médical, "si ces symptômes ou ce tableau clinique vous évoquent une maladie rare, non diagnostiquée ou une piste thérapeutique, votre expertise peut tout changer".

À travers cet appel, Anaëlle Badin espère que quelqu'un reconnaîtra cette pathologie et pourra permettre à son fils d'avoir tous les soins possibles pour se soigner.

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