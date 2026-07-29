En juin 2026 à La Réunion, les prix à la consommation diminuent de 0,3 %

En juin 2026, l’indice des prix à la consommation recule de 0,3 % à La Réunion, après avoir augmenté de 0,3 % en mai, indique ce mercredi 29 juillet 2026, l'Insee. Les prix de l’énergie et des services reculent, ceux des produits alimentaires, des produits manufacturés et du tabac augmentent. Sur un an, entre juin 2025 et juin 2026, les prix à la consommation augmentent de 1,5 %, comme en mai. Au niveau national, l’inflation est plus élevée sur un an (+1,8 %), mais ralentit comparativement au mois de mai. Nous publions ci-dessous le communiqué (Photo : Stephan Laï-yu/www.imazpress.com)

En juin 2026, par rapport au mois de mai, l’indice des prix à la consommation recule de 0,3 % à La Réunion après une hausse de 0,3 % en mai.

En juin, les prix de l’énergie et ceux des services reculent après trois mois de hausse. En revanche, les prix des produits alimentaires, des produits manufacturés et du tabac augmentent. Au niveau national, en juin, l’indice des prix à la consommation recule de 0,3 %, comme à La Réunion.

Après une flambée des prix au mois d’avril (+23,3 %) et une hausse bien moins forte en mai (+1,2 %), les tarifs de l’énergie reculent en juin (-3,0 %). Les prix des produits pétroliers se contractent (-3,9 %), alors que les tarifs de l’électricité sont stables.

En juin, le prix du litre de gazole perd 12 centimes alors que celui du supercarburant augmente de 1 centime. Le prix de la bouteille de gaz est stable à 18 euros avec les aides locales. Au niveau national, les prix des produits pétroliers reculent plus fortement en juin (-7,0 %).

En juin, les prix des services diminuent de 0,4 %, portés par la baisse des prix des services de transports (-4,6 %) après trois mois de hausse des prix du transport aérien. Les prix des services de communications et des loyers, eau, enlèvement des ordures ménagères sont stables, ceux des services de santé augmentent de 0,3 %. En revanche, les prix des autres services reculent de 0,7 % en juin.

Les prix des produits alimentaires augmentent de 0,2 % en juin après avoir baissé de 0,3 % en mai. Les prix des produits frais croissent de 0,9 %, ceux des autres produits alimentaires sont stables.

En juin, les prix des produits manufacturés augmentent de 0,2 %. Les prix de l’habillement et chaussures reculent de 0,3 %, ceux des produits de santé de 0,2 %. Les prix des autres produits manufacturés croissent de 0,4 %.

En juin, les prix du tabac augmentent de nouveau (+0,9 %), après +0,5 % en mai.

- Sur un an, entre juin 2025 et juin 2026, les prix augmentent de 1,5 % à La Réunion -

Sur un an, entre juin 2025 et juin 2026, les prix à la consommation augmentent de 1,5 % à La Réunion, comme en mai. Ils étaient repartis à la hausse en avril après trois mois de stabilité. Au niveau national, l’inflation est plus élevée sur un an (+1,8 % en juin) mais ralentit comparativement au mois de mai (+2,4 %).

L’inflation sur un an à La Réunion est portée majoritairement par les prix de l’énergie, et dans une moindre mesure par ceux des services et du tabac. En revanche, les prix des produits manufacturés et de l’alimentation reculent. Hors énergie, les prix sur un an seraient stables à La Réunion (+1,0 % en France).

Sur un an, les prix de l’énergie augmentent de 22,2 % à La Réunion. Ils décélèrent par rapport au mois de mai (+25,4 %). La hausse des prix de l’énergie sur un an en juin 2026 est liée à celle des prix des produits pétroliers (+34,8 %), tandis que ceux de l’électricité reculent (-2,4 %). Au niveau national, les prix de l’énergie augmentent moins que sur l’île (+11,0 %) : les prix des produits pétroliers croissent de manière moindre qu’à La Réunion (+19,7 %), et les prix de l’électricité reculent (-0,7 %).

En juin, les prix des services augmentent de 1,0 % sur un an à La Réunion (+1,9 % au niveau national). Les services pèsent pour 46 % de la consommation des ménages réunionnais. Les prix des loyers, eau, enlèvement des ordures ménagères augmentent (+0,8 %), ceux des services de santé aussi (+0,5 %), tout comme ceux des services de communications (+1,1 %).

En revanche, les prix des services de transports retrouvent un niveau inférieur à celui de juin 2025 (-0,3 %), après avoir particulièrement augmenté sur un an en avril et mai. Les prix des autres services augmentent de 1,4 %.

En juin, les prix des produits alimentaires restent moins chers qu’en 2025 (-1,6 %) du fait de la baisse encore importante des prix des produits frais (-12,6 %).

Ces derniers avaient été fortement impactés par le passage du cyclone Garance en mars 2025. Hors produits frais, les prix de l’alimentation croissent de 0,6 % sur un an, à La Réunion comme au niveau national.

Sur un an, les prix des produits manufacturés baissent en juin à La Réunion (-0,7 %), comme au niveau national (-1,1 %). Les produits manufacturés représentent 28 % du budget des ménages réunionnais. Sur un an, les prix de l’habillement et chaussures reculent de 1,8 % et de 2,3 % en France. Les prix des produits de santé se replient de 3,0 % à La Réunion (-3,5 % en France).

Hors habillement, chaussures et produits de santé, les prix des produits manufacturés sont stables à La Réunion (-0,3 % en France).

Les prix du tabac augmentent de 3,0 % sur un an à La Réunion (+3,3 % en France).