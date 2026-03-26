Enquête : la Chambre régionale des comptes interroge les lycéens sur la restauration scolaire à La Réunion

Dans le cadre d’un rapport thématique régional consacré à la restauration scolaire dans les lycées publics de La Réunion, la Chambre régionale des comptes (CRC) a lancé cette semaine une enquête auprès des élèves demi-pensionnaires et internes. L’accès à ce court questionnaire de satisfaction, anonyme, se fait en flashant un CR Code et sera diffusé par l’intermédiaire des établissements scolaires. Il porte notamment sur la qualité des repas, la diversité des menus ainsi que sur l’organisation des services de restauration dans les lycées (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Cette enquête vise à recueillir l’avis des usagers du service afin d’enrichir les travaux conduits par la Chambre régionale des comptes.

Le rapport en cours d’élaboration s’appuie déjà sur un rapport d’observations définitives relatif à la compétence "restauration scolaire" de la Région Réunion ainsi que sur cinq audits-flash réalisés en 2025 et 2026 dans plusieurs lycées publics du territoire.

Pour exemple, le lundi 23 février 2026, un audit flash consacré à la restauration scolaire du lycée Marguerite Jauzelon, situé dans le quartier de Bellepierre à Saint-Denis, a été dévoilé. La CRC tirait la sonnette d'alarme sur la gestion, encore fragile, de la cantine.

Au-delà de l’analyse de l’organisation du service et de son financement, les travaux de la chambre portent également sur les exigences auxquelles la restauration scolaire est soumise, qu’il s’agisse de la qualité nutritionnelle des repas, des objectifs de transition alimentaire ou des conditions d’accueil dans les établissements.

Ils visent aussi à mieux appréhender les pratiques et les attentes des élèves, dans un contexte marqué par la mise en œuvre du dispositif du repas à un euro dans les lycées.

Retrouvez le QR code ci-dessous.

Lire aussi - Restauration scolaire : la Chambre régionale des comptes épingle la gestion dans les lycées réunionnais

www.imazpress.com/[email protected]