Dotations de l'État : La Réunion recevra 500.000 euros pour l'apprentissage en 2027, contre 2 millions d’euros en 2026

Les Régions de France ont été informées ce jeudi 28 mai 2026 de l’arbitrage gouvernemental réduisant l’enveloppe dédiée à l’apprentissage au bénéfice de l’ensemble des régions de 134 à 33 millions d’euros, soit une division par quatre. Pour la Région Réunion, la dotation qui était de 4 millions d’euros en 2024, et qui a été ramenée à 2 millions d’euros en 2026, passerait à 500 000 euros l’année prochaine, annonce la collectivité. (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

"Cette décision va affecter directement la contribution de la Région aux investissements des Centres de Formation des Apprentis et la qualité des formations", alerte la Région ce vendredi.

L’apprentissage "est un dispositif qui a fait ses preuves en matière d’insertion et de formation professionnelle. Celui-ci fait aujourd’hui les frais du plan d’économies budgétaires mis en place par le gouvernement", souligne-t-elle.

"Après la forte diminution des contrats PEC, c’est un nouveau coup porté à l’emploi et à la formation et qui se traduira inéluctablement par une hausse des chiffres du chômage."

"Cette décision, au détriment de l’apprentissage, intervient au moment même où un projet de charte de "coopération stratégique pour l’apprentissage" a été mis sur la table par les services de l’État. La contradiction est flagrante entre la volonté affichée et les moyens mobilisés", dénonce la collectivité.

La Région "tient à dénoncer cette décision budgétaire et demande au gouvernement de revoir sa copie".

