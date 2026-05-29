[Vidéo] Saint-Gilles : dans les airs, il survole la première baleine de la saison

Ce mercredi 27 mai 2026, la première baleine de la saison observée a été recensée par l'association Globice. Le cétacé a été vu au large de Saint-Gilles. Dans les airs, c'est à bord de son parapente que Julien Jardin a pu admirer la géante des mers à la mi-journée (Photo d'illustration Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Une vidéo certes lointaine, mais où l'on peut admirer la première baleine de la saison. Regardez.

"L'arrivée des premières baleines à bosse était attendue depuis plusieurs jours. Des signalements en Afrique du Sud, en Namibie et au Mozambique avaient déjà eu lieu", note l'association dédiée à l'étude et à la conservation des cétacés.

- Balèn terla reprend du service en 2026 -

L'engouement pour les baleines à bosse est déjà palpable avec l'observation ce jour de la première baleine à bosse de la saison 2026 à La Réunion.

Afin de limiter la pression sur ces animaux en mer, Globice Réunion a développé avec Wild Immersion l'application gratuite Balèn terla afin d'encourager l'observation depuis la côte.

Plébiscitée par plus de 50.000 utilisateurs ces deux dernières saisons à La Réunon, Balèn terla permet notamment :

- de caractériser et signaler en temps réel les observations de baleines,

- de repérer les meilleurs spots d'observation sur la côte réunionnaise,

- d'accéder à des informations sur les cétacés de La Réunion,

- de dialoguer avec la communauté d'observateurs,

- d'échanger en direct avec l'équipe scientifique de Globice,

- de rencontrer facilement les bénévoles de Globice sur le terrain.

Depuis 2025, Balèn terla n'est plus accessible depuis une embarcation en mer.

En 2026, une nouvelle fonctionnalité voit le jour : la possibilité de limiter les notifications d'observations dans un rayon de 20km autour de soi.

La dernière version de Balèn terla est disponible sur les stores Apple et Androïd, grâce au soutien de nos partenaires Préfet de La Réunion / Fonds Vert, WOOD Hotel Resort & Spa, Fibres Industries Bois et Mascarin La Réunion.

Pour télécharger gratuitement Balèn terla

- Sur l’Apple Store : https://apps.apple.com/fr/app/bal%C3%A8n-terla/id6480523983

- Sur Google Play Store : https://play.google.com/store/apps/details.

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