Prix des carburants : baisse marquée du gazole et légère hausse du sans-plomb au 1er juin

Les prix des carburants pour le mois de juin 2026 sont tombés : le prix du gazole va baisser de 12 centimes, soit 1,71 euro le litre, tandis que le prix du sans-plomb va augmenter de 1 centimes, soit 1,94 euro le litre. . (Photo Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

"Les prix des carburants à La Réunion sont révisés mensuellement, conformément au cadre réglementaire en vigueur. Ils sont calculés à partir de moyennes des cotations internationales observées sur plusieurs semaines (15 jours ouvrés), ainsi que d’autres paramètres, notamment l’évolution du taux de change dollar-euro", rappelle la préfecture.

Au niveau international, les marchés pétroliers restent fortement influencés par les tensions géopolitiques au Moyen-Orient.

Dans ce contexte, "les cotations prises en compte enregistrent une légère hausse pour le sans-plomb (+ 1 ,56 %) tandis que celles du gazole reculent nettement (- 19,43 %)".



"Par ailleurs, l’évolution du taux de change, marquée par une légère baisse de l’euro face au dollar (-0,16 %), participe à la hausse des coûts d’importation des produits pétroliers. S’agissant du gaz, on observe une poursuite de la hausse de la cotation portant le prix de la bouteille de gaz à 22,06€. Grâce au maintien de l’aide du conseil régional, le coût de la bouteille de gaz est maintenu à 18€ pour le consommateur", détaillent les autorités.



Concernant le gazole, le mécanisme temporaire d’ajustement des prix mis en œuvre au mois de mai entre désormais dans une phase de résorption, grâce à l’évolution plus favorable des cours internationaux observée ces dernières semaines.

Les montants avancés au titre du lissage sont ainsi intégralement compensés dès le mois de juin.



Ainsi, à compter du 1er juin 2026, les prix maximum applicables à La Réunion sont fixés comme suit :



La décomposition des prix en juin 2026

Le graphique ci-dessous montre comment se décomposent les prix des carburants à La Réunion pour le mois de juin :

- L’évolution des cotations -

Le graphique ci-après montre l’évolution des prix du supercarburant et du gazole au cours des 4 dernières années :



