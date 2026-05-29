À retenir ce soir : coups de couteau, lycée Ambroise Vollard, Cavadee, Mpox et un ancien ministre comorien condamné

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce vendredi soir 29 mai 2026 : - Coups de couteau à Saint-André : les cinq suspects présumés mis en examen - Lycée Ambroise Vollard à Saint-Pierre : une situation "fragile" à la cuisine centrale selon la Chambre régionale des comptes - [Photos] Cavadee : les fidèles célèbrent le dieu tamoul Muruga à Saint-Paul - Santé publique France : un nouveau cas de Mpox détecté à La Réunion, la leptospirose en phase de décroissance - Un ancien ministre comorien, Dhoihir Dhoulkamal, condamné pour des fraudes sociales à La Réunion

Ce jeudi 28 mai 2026, les cinq suspects présumés dans l'agression au couteau d'un jeune de 19 ans dans le quartier Fayard à Saint-André - dont des mineurs - ont été mis en examen. La victime, agressée dans la nuit du mardi 26 au mercredi 27 mai 2026, avait été pris en charge par les secours et transportée vers le GHER de Saint-Benoît. Son pronostic vital n'était pas engagé.

La Chambre régionale des comptes (CRC) de La Réunion publie ce vendredi 29 mai 2026, un audit flash consacré à la restauration scolaire du lycée Ambroise Vollard, portant sur les exercices 2021 et suivants. Déficitaire en 2021, la cuisine centrale a retrouvé l'équilibre financier grâce à la hausse de production et à la revalorisation du prix de vente des repas. La situation reste néanmoins fragile, dans un contexte de tensions sur les coûts alimentaires.

La communauté tamoule célèbre ce vendredi 29 mai 2026 le Cavadee, l'une des fêtes religieuses les plus importantes du calendrier hindou tamoul. Après dix jours de jeûne, de prières et de purification, les fidèles rendent hommage au dieu Muruga à l'occasion du Cavadee. À Saint-Paul, plusieurs processions sont prévues. Des restrictions temporaires de circulation et de stationnement afin de garantir la sécurité des participants et du public sont à prévoir.

Dans son dernier bulletin publié ce vendredi 29 mai 2026, Santé publique France indique qu'un nouveau cas de Mpox a été détecté à La Réunion. Il s'agit d'un cas importé de Madagascar. Le bilan à date est de 12 cas identifiés sur le territoire depuis le début de l’année. Concernant la leptospirose, la recrudescence saisonnière de la leptospirose est entrée en phase de décroissance après un pic épidémique en mars. A ce jour, 191 cas autochtones ont été déclarés.

Dhoihir Dhoulkamal, ancien ministre comorien des Affaires étrangères, a été condamné à deux ans de prison ce vendredi 29 mai 2026 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis pour fraudes aux prestations sociales. Absent lors du procès, il fait l'objet d'un mandat d'arrêt pour des fraudes à la caisse générale de sécurité sociale et à la caisse d’allocations familiales (CAF) de La Réunion. L'enquête préliminaire avait été ouverte en novembre 2020 à l'encontre de l'ancien ministre et de son épouse.