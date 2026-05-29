Santé publique France : un nouveau cas de Mpox détecté à La Réunion, la leptospirose en phase de décroissance

Dans son dernier bulletin publié ce vendredi 29 mai 2026, Santé publique France indique qu'un nouveau cas de Mpox a été détecté à La Réunion. Il s'agit d'un cas importé de Madagascar. Le bilan à date est de 12 cas identifiés sur le territoire depuis le début de l’année. Concernant la leptospirose, la recrudescence saisonnière de la leptospirose est entrée en phase de décroissance après un pic épidémique en mars. A ce jour, 191 cas autochtones ont été déclarés. Nous publions le bulletin ci-dessous (Photo d'illustration AFP)

• Mpox (variole b)

Un nouveau cas importé de Madagascar a été signalé en S21. Le bilan à date est de 12 cas de clade Ib identifiés sur le territoire depuis le début de l’année.

Il s’agissait de 7 cas importés de Madagascar (signalés en S05, S07, S13, S18 et S19 et S21) et de 5 cas autochtones (dont 3 cas de transmission secondaire à partir d’un cas importé) signalés en S07, S09 et S21.

• Leptospirose

Après un début d’année marqué par une forte recrudescence saisonnière de la leptospirose au cours des trois premiers mois, la recrudescence saisonnière de la leptospirose est entrée, depuis le mois d’avril, dans une phase de décroissance après un pic observé en mars.

Dans le cadre des maladies à déclaration obligatoire, 191 cas de leptospirose autochtones ont été déclarés à l’ARS entre le 01/01 et le 28/05/2026, soit 2 de plus qu’en S20.

Parmi ces cas :

• 21 étaient survenus au cours du mois de janvier, 42 en février, 69 en mars, 42 en avril et 18 en mai

• Le secteur Sud représentait 44% des cas soit 84 cas principalement au Tampon (27 cas) à Saint- Joseph (22 cas) et à Saint-Louis (13 cas) et Saint-Pierre (9 cas). Le secteur Est rapportait 29% de l’ensemble des cas, soit 55 cas principalement domiciliés à Saint-Benoît (25 cas) et à Saint-André (15 cas) et Sainte-Rose (6 cas). La part des cas résidant dans l’Ouest et la Nord était stable (respectivement 17% avec 32 cas et 11% avec 20 cas). Pour le secteur Ouest, 17 cas résidaient à Saint-Paul et 10 à Saint-Leu et pour le secteur Nord, 8 cas à Sainte-Suzanne et 8 cas à Saint-Denis.

• Parmi les cas pour lesquels l’information était disponible, 96 ont été hospitalisés (62%) et 1 cas est décédé. Ce décès a été classé comme directement lié à la leptospirose par le comité d’imputabilité des décès.

Le nombre de cas survenus en janvier 2026 (n=21) et en février (n=42) étant bien supérieur à la moyenne 2021-2025 (respectivement 12 et 25 cas, sans dépasser les valeurs maximales déclarées sur cette période (année record en 2024, avec respectivement 25 et 63 cas). Le mois de mars, avec 68 cas, dépassait le maximum atteint en 2024 (61 cas). Après ce pic de mars, le nombre de cas mensuels diminuait progressivement et se situait dans valeurs comparable à la moyenne des cinq dernières (42 cas au mois d’avril et 18 cas à date en mai).

Un cas importé, rapportant une contamination à Maurice, a également été déclaré. Alors que les conditions climatiques deviennent moins favorables à la survie de la bactérie et que la recrudescence saisonnière décroît, le risque de contamination diminue.

Néanmoins des contaminations restent possibles, lors d’activités exposant à des milieux humides à risque et sans protection adaptée

• Arboviroses

Depuis le début de l’année, des cas autochtones d’arboviroses sont signalés sur le territoire. A ce jour, on rapporte 203 cas de dengue et 49 cas de chikungunya autochtones.

Il n’y a pas de foyers actifs de chikungunya mais un regroupement de cas est toujours sous surveillance à La Saline les Hauts.

En ce qui concerne la dengue, une baisse du nombre de cas semble amorcée en S21 mais cette tendance devra être confirmée lors de la consolidation des données de la semaine et au cours des semaines suivantes.

Les nouveaux cas concernent à présent majoritairement le foyer de St Leu ville, un autre foyer à Piton St Leu et à Saint Gilles les Bains.

Au cours des trois dernières semaines, 9 communes (4 dans l’ouest, 4 dans le sud et 1 dans l’Est) ont rapporté des cas. Toutes ces situations sont suivies avec vigilance.

Le sérotype DENV1 reste majoritaire (114 prélèvements analysés) mais des cas de DENV2 ont été rapportés également (25% des prélèvements analysés). Le DENV2 était initialement uniquement détecté à La Possession mais des cas ont également été détectés à Saint Paul, Saint Leu, Le Port, Saint-Denis et Le Tampon, signant sa progression.

Treize hospitalisations ont été signalées à ce jour, sans gravité particulière. L’impact sanitaire est négligeable.

Depuis le début de l’année, 16 cas importés de chikungunya ont été signalés, au retour de Madagascar principalement, de Mayotte, des Seychelles et de Thaïlande. Pour la dengue, 6 cas importés ont été identifiés en provenance de Thaïlande, d’Inde, de Tahiti, de Madagascar et du Kenya