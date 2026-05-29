[Photos-Vidéo] Cavadee : les fidèles célèbrent le dieu tamoul Muruga à Saint-Paul

La communauté tamoule célèbre ce vendredi 29 mai 2026 le Cavadee, l'une des fêtes religieuses les plus importantes du calendrier hindou tamoul. Après dix jours de jeûne, de prières et de purification, les fidèles rendent hommage au dieu Muruga à l'occasion du Cavadee. À Saint-Paul, plusieurs processions sont prévues. Des restrictions temporaires de circulation et de stationnement afin de garantir la sécurité des participants et du public sont à prévoir. (Photos Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)

Après dix jours de jeûne, de prières et de purification, les fidèles rendent hommage au dieu Muruga à l'occasion du Cavadee. Cette célébration est marquée par de longues processions au cours desquelles les participants portent des structures décorées appelées "Cavadee", symboles de dévotion et d'engagement spirituel. Regardez.

- La victoire du bien sur le mal -

Selon la mythologie tamoule, le sage Agattiyâr a un jour demandé à Idumban, un bandit repenti devenu son disciple, de lui ramener les deux sommets de la montagne Kaïlash. Idumban s'exécuta. Accompagné de son épouse, il coupa les deux cimes et les attacha aux bouts d'un bâton qu'il porta sur ses épaules.

Pour tester sa foi et sa force spirituelle, Mourouga se déguisa en petit garçon et sauta sur le bâton pour alourdir la charge. Idumban qui n'avait pas reconnu le dieu se mit en colère et une bagarre s'en suivit. Mourouga tua Idumban. Le sage Agattiyâr implora alors la clémence du dieu et ce dernier accepta de ressusciter Idumban.

Pour le remercier Idumban et ses proches firent la promesse de porter le Cavadee tous les ans et d'offrir leur douleur au dieu. Apaisé, Mourouga promis à son tour que tous les mortels qui porteront le Cavadee jusqu'à son temple seront récompensés et obtiendront sa grâce.

Des millénaires plus tard, les fidèles continuent de rendre grâce à Mourouga.

- Des restrictions de circulation -

À Saint-Paul, des mesures de circulation sont mises en place par arrêté municipal. Depuis le 20 mai et jusqu'au 28 mai, des restrictions sont appliquées chaque soir de 19 heures à 20h30 autour du Temple hindou de Saint-Paul, sur un itinéraire passant notamment par les rues Saint-Louis, de Paris, Marius et Ary Leblond et Pothier.

Ce vendredi, des processions auront lieu dans le centre-ville de Saint-Paul ainsi que dans le secteur de Grande Fontaine. Des déviations et itinéraires conseillés seront mis en place pour faciliter les déplacements. La ville de Saint-Paul invite les automobilistes à faire preuve de vigilance et remercie les usagers pour leur compréhension durant ces célébrations qui rythment chaque année la vie spirituelle et culturelle de l'île.

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