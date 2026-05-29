Lycée Ambroise Vollard à Saint-Pierre : une situation "fragile" à la cuisine centrale selon la Chambre régionale des comptes

La Chambre régionale des comptes (CRC) de La Réunion publie ce vendredi 29 mai 2026, un audit flash consacré à la restauration scolaire du lycée Ambroise Vollard, portant sur les exercices 2021 et suivants. Déficitaire en 2021, la cuisine centrale a retrouvé l'équilibre financier grâce à la hausse de production et à la revalorisation du prix de vente des repas. La situation reste néanmoins fragile, dans un contexte de tensions sur les coûts alimentaires (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Le lycée, situé à Saint-Pierre, dispose d'une cuisine centrale produisant environ 3.800 repas par jour pour neuf cuisines satellites et un collège du sud de l'île, ainsi que d'une cuisine satellite accueillant ses propres demi-pensionnaires et internes.

Depuis la mise en place du repas à un euro par la Région à la rentrée 2023-2024, l'activité a fortement progressé : +72,5 % de demi-pensionnaires et +30 % de repas produits par la cuisine centrale entre 2021 et 2024.

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- Une situation fragile au lycée Ambroise Vollard -

"La situation reste néanmoins fragile, dans un contexte de tensions sur les coûts alimentaires", souligne la CRC dans son rapport.

La chambre pointe des lacunes importantes sur la transition alimentaire : objectifs EGAlim non atteints, absence de plan de lutte contre le gaspillage alimentaire alors que 22,9 % des repas commandés ne sont pas consommés en 2024, et absence de tri des biodéchets malgré les obligations légales.

Deux recommandations sont formulées par la Chambre régionale des comptes : élaborer un plan de maîtrise des risques pour la cuisine satellite et mettre en place un plan de réduction du gaspillage alimentaire, tous deux avant la rentrée 2026-2027.

- La Chambre régionale des comptes interroge les lycéens sur la restauration scolaire -

À la suite d’un premier rapport dédié à la politique de restauration scolaire dans les lycées publics conduite par la Région Réunion, cet audit flash est le troisième d’une série portant sur cinq établissements, dans la perspective de la publication d’un rapport thématique.

Pour exemple, le lundi 23 février 2026, un audit flash consacré à la restauration scolaire du lycée Marguerite Jauzelon, situé dans le quartier de Bellepierre à Saint-Denis, a été dévoilé. La CRC tirait la sonnette d'alarme sur la gestion, encore fragile, de la cantine.

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