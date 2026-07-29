La Possession : une dizaine de kilomètres en direction de l'ouest après deux accidents

Deux accidents survenus en fin d'après-midi ce mercredi 29 juillet 2026 provoquent de grosses difficultés de circulation entre Saint-Paul et La Possession, en direction de l'ouest. Les embouteillages remontent jusqu'à la sortie de la route du littoral. Un premier accident est survenu sur la route Digue après Savanna, et un second a eu lieu au niveau de l'échangeur du Cap Sacré Coeur. Si les deux accidents sont désormais terminés, une dizaine de kilomètres d'embouteillage se sont formés dans le secteur. Prudence sur la route (Photo d'illustration Richard Bouhet/www.imazpress.com)