Le mégafeu de Gironde n'a "pas progressé", un retour à la "normale" envisageable

Malgré les fortes chaleurs, le mégafeu qui a ravagé 42.000 hectares en Gironde "n'a pas progressé" mercredi pour la troisième journée d'affilée, nourrissant l'optimisme des autorités qui ont dit "envisager" un retour à "une vie plus normale" pour les 200.000 évacués.

Une semaine après le début du plus gros feu de forêt à ravager la France depuis 1949, les pompiers ont fait face mercredi à sept reprises de feu, dont trois encore actives en soirée, mais ils se sont battus "pied à pied", les a salués la préfète de Gironde Sophie Brocas.

Et après des températures supérieures à 40°C mercredi, qui ont pu alimenter les foyers, la perspective d'un rafraîchissement sur la Gironde et le département voisin des Landes, qui étaient en vigilance orange canicule et doivent rebasculer en vert jeudi dès 6h00, laisse espérer que le feu puisse être fixé prochainement.

"Si la nuit se passe bien, on peut raisonnablement être plus optimiste pour demain (jeudi) et pour les jours qui viennent, parce que la météo, enfin, va nous être un peu plus favorable avec une baisse des températures. Et si cela se confirme, nous pourrons envisager le retour à une vie plus normale pour les habitants", en particulier les plus de 200.000 personnes évacuées, a souligné Sophie Brocas.

Le patron du Sdis 33, Marc Vermeulen, a cependant prévenu : "traiter toutes les lisières et traiter tous les points chauds à l'intérieur est une opération qui va encore durer plusieurs jours".

Le ministre de l’Intérieur Laurent Nuñez fera un point de situation sur les incendies au centre opérationnel de gestion interministérielle des crises (Cogic) jeudi vers 10H00, a annoncé à l’AFP son entourage.

Mercredi, une importante reprise au nord de la station balnéaire de Lanton a mobilisé les sapeurs-pompiers, qui accumulent la fatigue depuis huit jours mais reçoivent l'aide de nombreux volontaires.

Sur une route à Lanton, quatre bénévoles, torse nu et peau noircie par la cendre, le visage protégé par un tee-shirt, se précipitent avec des pelles et des seaux d'eau pour étouffer les flammes d'un mètre parties d'un tas de végétation.

"Ça nous est très utile", souligne le commandant de pompiers Matthieu Jomain en saluant cette cohorte d'anonymes.

- "Je me suis mis à pleurer" -

"J'ai 67 ans et j'ai jamais vu ça (...) Le long de la route vers ici, je me suis mis à pleurer", avoue Jean-Claude Bonnet, bénévole bordelais. "Le pire, c'est les animaux qu'on voit, brûlés au bord de la route. C'est une catastrophe écologique".

A 20h00, le thermomètre affichait encore 37°C à Bordeaux et le vent a soufflé toute la journée sur les braises, avec des rafales de 30 à 45 km/h et un taux d'humidité en baisse.

Les forêts s'enflamment d'autant plus facilement que la végétation et les sols sont très secs depuis des mois, une sécheresse accentuée par le changement climatique et les récentes canicules exceptionnelles.

Un "feu zombie" qui couvera des mois

"La surface brûlée" - 42.000 hectares en une semaine - n'a pas évolué, avait souligné dans l'après-midi la préfecture de la Gironde. En revanche, on dénombre 126 sapeurs-pompiers blessés, soit 16 de plus que la veille.

Avec 92.000 hectares détruits sur tout le territoire depuis janvier, l'année 2026 bat déjà le record de surfaces brûlées en France en 20 ans de mesures satellitaires, selon le système européen de surveillance des feux (Effis).

Depuis le 28 juin, 263 personnes ont été interpellées, dont 92 mineurs, dans le cadre des enquêtes ouvertes sur les incendies, selon le gouvernement.

Quelle que soit l'évolution des prochains jours en Gironde, "le feu va continuer à couver" pendant des mois en sous-sol, résume pour l'AFP le lieutenant des pompiers Cyril Venière. Qualifié de "zombie", "le feu de Landiras", en 2022 dans le massif des Landes de Gascogne, "est resté chaud pendant deux ans".

Un chantier colossal de 127 kilomètres de "coupes tactiques" (pare-feux), quasiment achevé, vise à empêcher la progression des flammes, selon la DFCI (Défense de la forêt contre les incendies).

- 57.000 retours à la maison -

Profitant d'une relative accalmie, 57.000 habitants de trois villes proches de Bordeaux évacués la semaine dernière ont été autorisés à rentrer chez eux.

"Le climat reste très anxiogène", remarque Corinne Lopez, retraitée de la petite ville du Haillan, qui a retrouvé son quartier "encore bien calme".

Au total, quelque 220.000 personnes ont été évacuées préventivement dans 24 communes. Et pas moins de 62 campings vidés de leurs 50.000 vacanciers en Gironde et dans les Landes.

Comme les jours précédents, aucun TGV ne circulera jeudi au sud de Bordeaux, hormis ceux desservant Agen et Toulouse, et l'autoroute A63 reste fermée dans les deux sens entre Bordeaux et Bayonne.

Le sud-est de la France a lui aussi été touché par plusieurs incendies, en Corse, dans les Hautes-Alpes et dans le Var.

Dans ce dernier département, plus de 600 personnes ont dû être évacuées mercredi soir après le départ d'un nouveau feu, au sud-est de Brignoles, qui a parcouru une centaine d'hectares, moins de 24 heures après la fixation de l'incendie du Gros Bessillon.

Et en forêt de Fontainebleau, théâtre d'un incendie de plus de 2.000 hectares en juillet, une "importante reprise de feu" était en cours mercredi soir.

AFP