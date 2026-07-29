Météo : une matinée ensoleillée avant le retour des nuages

Pour ce jeudi 30 juillet 2026, Matante Rosina nous annonce un réveil sous le soleil sur toute l'île. Le temps reste agréable durant toute la matinée. Dans l'après-midi, les nuages prennent place dans les hauts avec quelques averses, vers le nord et le nord-ouest. Pendant ce temps, le soleil continue de briller sur les côtes du nord-est et du sud-ouest. (photo Richard Bouhet/imazpress.com)