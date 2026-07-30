Incendie en Gironde : 27 sapeurs-pompiers du SDIS de La Réunion vont être envoyés en renfort

Vingt-sept sapeurs-pompiers du SDIS de La Réunion vont s'envoler vers l'Hexagone ce vendredi 31 juillet 2026 pour renforcer les équipes mobilisées sur les incendies en cours en Gironde. Dès ce mercredi, le Département avait déclaré qu'une "équipe de sapeurs-pompiers se (tenait) prête à partir". (Photo d'illustration Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

"Face à l’épreuve que traversent nos compatriotes, La Réunion ne peut rester silencieuse. Dans ces moments difficiles, notre devoir est d’exprimer notre solidarité, mais aussi d’agir", a déclaré Cyrille Melchior.

À cette fin, "une équipe de sapeurs-pompiers du SDIS 974 se tient prête à partir, en renfort des dispositifs engagés en Gironde et dans les autres départements concernés".

Un début d'optimisme a gagné pompiers, militaires ou forestiers mobilisés face au mégafeu en Gironde, "toujours stabilisé" jeudi matin autour de 42.000 hectares, avec une météo "plus favorable" qui laisse espérer un prochain retour à la "normale" pour les 220.000 évacués.

Depuis dimanche, le plus grave incendie en France depuis 1949 a cessé de progresser en superficie et même la journée de fortes chaleurs de mercredi, avec plus de 40°C enregistrés, n'a pas relancé sa dynamique, poussant les autorités à se dire "raisonnablement optimistes" sur le fait qu'il soit bientôt fixé, après huit jours de lutte.

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