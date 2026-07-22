Saint-Pierre : sept personnes interpellées à la Ravine Blanche pour trafic de stupéfiants

(Actualisé) Ce mardi 21 juillet 2026, sept personnes ont été interpellées dans le secteur de la Ravine Blanche à Saint-Pierre pour trafic de stupéfiants. Des perquisitions menées ont permis la découverte de stupéfiant, d'une arme de poing et d'argent liquide. L’enquête diligentée par les services judiciaires se poursuit (Photo : Police de La Réunion)

Cette opération a été menée par les effectifs de la Police Nationale de Saint-Pierre, avec l'appui du RAID et de la brigade canine.

- Le maire salue l'opération menée à Ravine Blanche -

David Lorion, maire de Saint-Pierre, "tient à saluer avec force l’opération menée dans le quartier de Ravine Blanche par les effectifs de la Police nationale de La Réunion, avec l’appui du RAID et de la brigade canine".



"Cette opération de grande ampleur, qui visait des objectifs clairement identifiés, a permis l’interpellation de sept personnes ainsi que la saisie de produits stupéfiants, d’une arme de poing et de numéraire. Ces résultats témoignent du professionnalisme et de l’engagement sans faille des forces de l’ordre dans la lutte contre le trafic de drogue sur notre commune", écrit l'édile.



Le maire adresse "ses plus vifs remerciements et toutes ses félicitations aux policiers mobilisés, dont l’action contribue directement à la tranquillité et à la sécurité des habitants de Ravine Blanche et de l’ensemble de Saint-Pierre".



Il exprime "le souhait que des suites judiciaires fermes soient données à cette opération, afin que les sanctions prononcées à l’encontre des personnes interpellées permettent de porter un coup durable et significatif aux réseaux de trafic qui se sont développés dans certains quartiers de la ville".



La municipalité réaffirme "sa totale détermination à poursuivre son soutien aux forces de l’ordre et sa mobilisation constante aux côtés de l’État pour éradiquer ce fléau et garantir à tous les Saint-Pierrois un cadre de vie sûr et apaisé".

www.imazpress.com/[email protected]