À la une de ce jeudi : pensions alimentaires, permis retirés, incendie en Gironde, Kabar défilé, Lone survivors et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce jeudi 23 juillet 2026 : - Pensions alimentaires : plus de 22.000 dossiers traités par la Caf et 10,5 millions d'euros récupérés à La Réunion - 1.360 permis retirés depuis le début de l'année à La Réunion - [Vidéos] Gironde : 1.400 hectares dévorés par les flammes, des milliers de personnes évacuées - Festival Kabar défilé : plus de 300 maloyeurs vont se réunir pour faire vibrer le stade de l’est - Lone survivors annonce son nouveau single entre métalcore et chant ancestral de l'île - La pa Météo France i di, sé zot i di - un jeudi ensoleillé (Photo www.imazpress.com)

L'année dernière, la Caisse d'allocations familiales (Caf) a traité plus de 22.000 pensions alimentaires et a permis le recouvrement de 10,54 millions d'euros au bénéfice des familles. À La Réunion, des parents isolés continuent pourtant à faire face aux impayés. C'est le cas d'Angélique*, qui se bat depuis plusieurs années pour obtenir la pension due à son fils.

Ce mercredi 22 juillet 2026, les forces de l'ordre ont mené une opération de contrôles routiers à Saint-Pierre. L'occasion pour le directeur de cabinet du préfet d'annoncer que depuis le début de l'année, plus de 1.360 permis ont été suspendus à La Réunion, dont 500 pour usages de stupéfiants, soit près de 7 permis suspendus par jour.

Un incendie d'une grande virulence a parcouru 1.400 hectares mercredi et continue de progresser au nord du bassin d'Arcachon (Gironde), où plusieurs milliers d'habitants et de touristes ont été évacués dans ce secteur de la forêt des Landes de Gascogne, déjà ravagée par les flammes en 2022.

Dans quelques jours, le Stade de l’Est vibrera au rythme du festival Kabar Défilé 2026. Un événement culturel d’une ampleur exceptionnelle qui réunira plus de 300 maloyeurs, des artistes emblématiques, des chorales venues des quatre coins de l’île, des danseurs, des percussionnistes, des créateurs et des passionnés autour d’une même ambition : "faire rayonner le Maloya, notre patrimoine vivant et notre identité réunionnaise", affirme l'association Lankraz.

Le groupe Lone Survivors franchit une nouvelle étape artistique et conceptuelle avec la sortie de son nouveau single "Maloya en moin", disponible depuis ce mercredi 22 juillet 2026. Porté par la vision d’Olivier Crescence, figure emblématique de la scène métal réunionnaise des années 2000, le quartet opère un retour aux sources aussi puissant qu’inattendu. En intégrant les pulsations sacrées du Maloya traditionnel aux structures complexes du Djent et du métalcore, Lone Survivors s’impose au cœur du mouvement mondial "Ethnocore" de fusion entre musiques extrêmes et patrimoines traditionnels.

Pour ce jeudi 23 juillet 2026, Matante Rosina nous dit que quelques nuages reviennent sur l'est au lever du jour. Partout ailleurs, le soleil est bien au rendez-vous. Dans l'après-midi, les nuages gagnent les Hauts avec quelques averses par endroits. Sur le littoral, le soleil continue de briller.