À retenir ce dimanche : parapentiste décédé, vétérinaires à Mafate, La Cressonnière, contrôles routiers et Trump

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce dimanche soir 14 juin 2026 : - Saint-Joseph : le parapentiste tombé en mer est décédé - Mafate : les vétérinaires de l'association R.E.V.E.Z en mission de stérilisation féline dans le cirque - Handball : l'équipe masculine de La Cressonnière championne de France, l'équipe féminine vice-championne, la ville de Saint-André leur rend hommage - Contrôles routiers : la police nationale relève 442 infractions, dont 182 excès de vitesse et 17 usages du téléphone au volant - Trump assure qu'un accord sera signé dimanche avec l'Iran

Un homme âgé de 56 ans est décédé dans un accident de parapente ce dimanche 14 juin à Saint-Joseph. L’autre parapentiste, une femme âgée de 36 ans, a été évacuée vers le CHU sud. En fin de matinée ce dimanche, un couple de parapentistes a été aperçu en difficulté au large de Vincendo, ils avaient réussi à rejoindre le rivage. L'homme, en arrêt cardio-respiratoire, n'a pas pu être réanimé malgré l'intervention des secours. À 12 h 15, l'une des victimes était visible depuis la côte et a été secourue par le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage, CROSS.

Ils se sont lancés sur les sentiers qui mènent à Mafate à 4h30 ce dimanche 14 juin 2026. Une équipe, composée de vétérinaires et de bénévoles, va transformer deux bâtiments en dispensaires temporaires. Si une partie du matériel est acheminée par hélicoptère, une autre a été transportée par les membres de l'équipe à travers le cirque. Dans leur sac à dos : cages-trappes, matériel d'anesthésie, médicaments, instruments chirurgicaux, consommables et équipements de terrain. Du 15 au 22 juin 2026, les chats pourront être identifiés et stérilisés. "Cette campagne vise à limiter la prolifération des chats à proximité de secteurs particulièrement sensibles pour la biodiversité réunionnaise" explique l'association dans un communiqué.

Ce samedi 13 juin 2026, les handballeurs de la Cressonnière ont été sacrés champions de France à Colombes. Dans un communiqué, le maire de la ville, Joé Bédier, félicite les joueurs "Aujourd'hui, c'est toute une ville qui célèbre ses champions !" La ville salue également les performances de l'équipe féminine, sacrée vice-championne de France de handball. "Le Case de la Cressonnière est une immense fierté pour notre ville. À travers ses résultats, il transmet à notre jeunesse des valeurs essentielles de respect, de solidarité, de travail et de dépassement de soi", souligne Joé Bédier.

Entre le vendredi 12 et le dimanche 14 juin 2026, la police nationale de La Réunion a réalisé 43 opérations durant lesquelles 182 excès de vitesse ont été verbalisés. Lors de ces contrôles, 442 infractions, dont 35 délits, ont été relevées : quatre conduites sous l'emprise de stupéfiants, trois refus d'obtempérer, quinze défauts d'assurance et onze défauts de permis de conduire. De leur côté, les gendarmes ont retiré 29 permis et ils ont relevés 53 conduites addictives : des automobilistes sous emprise de stupéfiants ou d'alcool

Donald Trump a affirmé que les Etats-Unis signeraient dimanche un accord avec l'Iran pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient et prévoyant la réouverture immédiate du détroit d'Ormuz, une date non confirmée à ce stade par Téhéran.