Mafate : les vétérinaires de l'association R.E.V.E.Z en mission de stérilisation féline dans le cirque

Ils se sont lancés sur les sentiers qui mènent à Mafate à 4h30 ce dimanche 14 juin 2026. Une équipe, composée de vétérinaires et de bénévoles, va transformer deux bâtiments en dispensaires temporaires. Si une partie du matériel est acheminée par hélicoptère, une autre a été transportée par les membres de l'équipe à travers le cirque. Dans leur sac à dos : cages-trappes, matériel d'anesthésie, médicaments, instruments chirurgicaux, consommables et équipements de terrain. Du 15 au 22 juin 2026, les chats pourront être identifiés et stérilisés. "Cette campagne vise à limiter la prolifération des chats à proximité de secteurs particulièrement sensibles pour la biodiversité réunionnaise" explique l'association dans un communiqué. (Photos : Association R.E.V.E.Z)

L'association réunionnaise R.E.V.E.Z., engagée depuis plusieurs années dans les campagnes de stérilisation ciblées à La Réunion, en partenariat avec le Parc national de La Réunion. Cette mission bénéficie d'un financement du Fonds Vert de l'État, attribué au Parc national dans le cadre des actions de préservation de la biodiversité réunionnaise.

Elle se déroulera du 15 au 22 juin 2026 dans les îlets de La Nouvelle et des Orangers, deux îlets les plus proches des sites de nidification du pétrel. Trois journées de stérilisation sont prévues à La Nouvelle les 15, 16 et 17 juin, puis trois autres aux Orangers les 19, 20 et 21 juin.

Cette campagne vise à limiter la prolifération des chats à proximité de secteurs particulièrement sensibles pour la biodiversité réunionnaise. Elle s'inscrit notamment dans les actions de préservation du Pétrel de Barau, espèce emblématique et endémique de La Réunion. Plus largement, cette campagne contribue à la préservation de la biodiversité réunionnaise en réduisant la pression exercée par les chats sur la faune sauvage.

Dans un territoire unique où aucun accès routier n'est possible, l'ensemble du matériel médical, chirurgical et logistique doit être acheminé à pied sur les sentiers de Mafate. Cages-trappes, matériel d'anesthésie, médicaments, instruments chirurgicaux, consommables et équipements de terrain sont ainsi transportés par les membres de l'équipe à travers le cirque.

Cette opération représente un véritable défi humain et logistique. Afin de limiter la charge physique supportée par les bénévoles et de faciliter le transfert du matériel entre les deux sites d'intervention, un transport par hélicoptère sera financé par l'association R.E.V.E.Z. entre La Nouvelle et les Orangers.

Les chats domestiques, errants ou harets concernés par la campagne pourront être identifiés et stérilisés dans le respect des règles sanitaires, du bien-être animal et des objectifs de conservation portés par les partenaires du projet.

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