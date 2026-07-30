À retenir ce soir : une femme agressée, procédure contre l'Argentine, carburants, PEC à Saint-Denis et grève chez Derichebourg

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce jeudi soir 30 juillet 2026 : - Agression à Saint-Denis : une femme grièvement blessée à l'arme blanche, l'agresseur présumé placé en garde à vue - Coupe du monde 2026 : une procédure disciplinaire ouverte contre l’Argentine et Paredes par la Fifa - Prix des carburants au 1er août 2026 : baisse du sans-plomb et hausse modérée du gazole - Saint-Denis : la mairie mobilise 9 millions d'euros et embauche 350 agents pour compenser le désengagement de l'État sur les PEC - Grève chez Derichebourg-OI : le président de la Civis demande l'intervention urgente du préfet dans la gestion du ramassage des déchets

Dans des circonstances encore indéterminées, une femme âgée de 40 ans a été agressée à l'arme blanche ce mercredi soir 29 juillet 2026 près du Petit marché à Saint-Denis. Le pronostic vital de la victime est engagé. Selon nos informations, elle a été retrouvée dénudée. L'auteur présumé des faits a été interpellé dans l'après-midi et placé en garde à vue.

La Fifa a ouvert deux procédures disciplinaires contre l’Argentine après les polémiques de la Coupe du monde 2026, visant à la fois la Fédération argentine et plusieurs joueurs, dont Leandro Paredes, après les incidents de la finale contre l’Espagne.

Bonne une mauvaise nouvelle pour les conducteurs. Tout dépend de si vous roulez au sans-plomb ou au gazole. Au 1er août 2026, le sans-plomb baisse de 4 centimes et passe à 1,78 euros, tandis que le gazole prend 2 centimes et sera au prix de 1,55 euros.

Face à la baisse des contrats Parcours Emploi Compétences (PEC), qui affecte l'ensemble des communes de l'île, la ville de Saint-Denis expose ce jeudi 30 juillet 2026 sa réorganisation pour la prochaine rentrée. Les nouveaux moyens mobilisés pour garantir l'accueil des élèves ont été détaillés à l'occasion d'une conférence de presse. Ericka Bareigts a annoncé 9 millions d'euros pour embaucher 350 agents en août.

La grève des employés de la société Derichebourg-OI continue d'engendrer des perturbations dans la collecte et la gestion des déchets dans la ville de Saint-Pierre et à Petite-Île. Le président de la Civis dit craindre une crise sanitaire et demande l'intervention urgente du préfet de La Réunion afin d'évaluer avec l'Agence régionale de santé les risques sanitaires dans les secteurs les plus impactés. Dans un courrier adressé aux représentants de l'État sur l'île, il est aussi demandé une réquisition "des biens, services, matériels et personnels indispensables au rétablissement d'un niveau de collecte compatible avec les exigences de salubrité publique"