[Photos-Vidéos] BMX : sacré vice-champion du monde à 9 ans, Gaëtan Payet acclamé à son arrivée à Gillot

À seulement 9 ans, le Réunionnais Gaëtan Payet a brillé lors de son premier championnat mondial de BMX à Brisbane, en Australie. Face aux meilleurs pilotes de sa catégorie, il décroche la deuxième place au Challenge mondial boys 9. De retour ce jeudi 30 juillet 2026 à La Réunion, le sport a été acclamé par l'ensemble des jeunes camarades de son club de Saint-Denis, venus chacun avec leurs vélo tout terrain (Photos : Marine Magnien/www.imazpress.com et Fabien Payet)

À son arrivée à l'aéroport Roland Garros, c'est au son de la musique, des roulèr et sous les acclamations de ses camarades que Gaëtan Payet a pu retrouver ses proches et ses camarades du club de BMX de Saint-Denis, le CSSD BMX 974.

"Je suis très fier d’avoir décroché cette magnifique médaille d’argent. Elle récompense beaucoup de travail, d’entraînements, d’efforts et de sacrifices", a confié le jeune sportif à Imaz Press.

- Le jeune Gaëtan Payet sacré vice-champion du monde de BMX -

Aujourd'hui à 9 ans, le jeune garçon a brillé au niveau mondial dans sa catégorie, à Brisbane, en Australie, lors des championnats du monde. Avec fierté il raconte "une belle expérience". Il ne manque pas d'attribuer son mérite à un mental d'acier et "à l'intelligence".

Ce sport, il se voit le pratiquer plus tard. Ce qu'il préfère ce sont "les sensations, les sauts et les manuals", c'est-à-dire l'art de se mettre sur la roue arrière. Écoutez.

C'est accompagné de son père Fabien, qu'il s'est rendu en Australie.

- Être pilote de BMX, un destin tracé -

Gaëtan Payet a eu son premier BMX à l'âge de 3 ans et a débuté la compétition à 5 ans.

Pour sa maman c’est beaucoup d’émotion et une immense fierté de voir son garçon évoluer de cette façon, de le voir battre les plus grands et de décrocher cette magnifique place de vice-champion.

"C'est une très grande fierté pour le club", affirme Patricia Verdin, présidente du club CSSD BMX 974. "Depuis l'âge de 5 ans, il a commencé la compétition et chaque année, il a été champion de la Réunion. On s'y attendait plus ou moins. On ne savait pas quand, mais on s'attendait qu'à un moment donné, il allait faire quelque chose et vraiment avoir un bon résultat", ajoute-t-elle.

"Nous espérons que d'autres jeunes, ses camarades, pourront le prendre comme exemple et vraiment se donner, être motivés pour pouvoir s'entraîner et aller chaque année aux compétitions", continue la présidente. Écoutez.

- La formation de petits champions : un entraînement intense -

Les pilotes s'entraînent intensément. "On a la compétition régionale, la coupe régionale, où c'est un classement par points. Et à l'issue de ce classement-là, les huit premiers ont la possibilité d'aller participer à une compétition nationale", explique la présidente.

Pour les plus jeunes, c'est le TS BMX, le Trophée de France, tandis que les plus âgés, au-dessus de 15 ans, participent au challenge de France.

Gaëtan Payet va lui de son côté, profiter de ses vacances, avant de reprendre l'entraînement au niveau régional, au sein de son club... et le chemin de l'école.

ma.m et cs/www.imazpress.com/[email protected]