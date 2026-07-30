Saint-Denis : une femme agressée à l'arme blanche, son pronostic vital est engagé

Dans des circonstances encore indéterminées, une femme âgée de 40 ans a été agressée à l'arme blanche ce mercredi soir 29 juillet 2026 près du Petit marché à Saint-Denis. Le pronostic vital de la victime est engagé. Selon nos informations, elle a été retrouvée dénudée. Le ou les auteurs des faits n'ont pas été interpellés (Photo d'illustration Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Les pompiers ont été alertés à 21h15. À leur arrivée sur place, la victime présentait des plaies hémorragiques au cou et au visage. L'arme blanche n'a pas été retrouvée.

Selon différentes sources, plusieurs bagarres ont eu lieu au moment des faits. La victime a été exfiltrée vers la gare routière pour recevoir les premiers soins prodigués par les pompiers.

Elle a ensuite été évacuée consciente vers le CHU Nord.

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