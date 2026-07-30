Saint-André : Casimir Paulcan toujours introuvable, sa famille relance l'appel à témoins

Depuis le mercredi 15 juillet 2026, la Police de La Réunion a lancé un appel à témoins après la disparition de Casimir Paulcan. L'homme de 57 ans et diabétique, n'a plus donné signe de vie depuis le lundi 13 juillet 2026 à Saint-André et aurait été aperçu pour la dernière fois vers le secteur Dioré. De nouvelles informations partagées par la fille du disparu, affirmeraient qu'il aurait été déposé par quelqu'un vers Bras des Chevrettes, Bras Mousseline et les alentours, le jour de sa disparition.

"Nous avons besoin de nombreuses personnes pour effectuer des recherches dans le secteur", demande la fille.

Casimir Paulcan a été vu pour la dernière fois à 16 heures vers le secteur Dioré à Saint-André Réunion. La Police de La Réunion affirme qu'il est démuni de sa pièce d'identité et n'a pas de téléphone. Il est également diabétique.

Si vous avez des informations, contactez le commissariat de Saint-André 0262 58 59 17 ou le 17.

Vous pouvez également contacter sa famille au 0692 23 89 04 et au 0693 61 02 59.

- Des disparitions inquiétantes, nombreuses chaque année à La Réunion -

Depuis plusieurs jours, les appels à témoins pour disparitions inquiétantes se multiplient. Chaque cas est différent. Dans l'île, chaque année, plus d'une centaine de personnes disparaissent. Et chaque année, plus de 70.000 personnes disparaissent en France, dont 50.000 mineurs.

Outre l'absence d'indices, la particularité du relief de La Réunion, rend compliquée la tâche des secours et forces de l'ordre.

Pour les proches, apprendre la disparition d'un mari, d'une femme, d'un enfant, d'un ami… est toujours difficile.

Si cela vous arrive, les forces de l'ordre préconisent de leur "signaler de suite la disparition car tout le temps perdu à signaler c'est du temps perdu pour déclencher les recherches".

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