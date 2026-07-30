Incendies : 263 interpellations depuis le 28 juin, dont 92 mineurs

263 personnes ont été interpellées depuis le 28 juin, dont 92 mineurs, dans le cadre des enquêtes ouvertes sur des départs d’incendies, selon des données communiquées mercredi par le gouvernement.

Depuis le 28 juin, date considérée par l’exécutif comme le "début de la saison" des incendies dans le pays, 263 interpellations ont eu lieu, d’après ce décompte gouvernemental.

"L’ordre de grandeur est constant: on a environ deux tiers des interpellations pour des déclenchements de feux volontaires - et donc criminels -, et un tiers d’interpellations pour des départs de feux non volontaires" a précisé à l’AFP une source au sein de l’exécutif.

"Les forces de sécurité sont pleinement mobilisées pour identifier les incendiaires. Ils seront retrouvés, interpellés et répondront de leurs actes devant la justice", avait assuré lundi sur X le Premier ministre Sébastien Lecornu.

Le retour mercredi des fortes chaleurs a de nouveau attisé le mégafeu historique en Gironde avec des reprises de flammes sur les hectares brûlés, alors qu’un rafraichissement des températures était attendu jeudi dans ce département en proie au plus gros feu de forêt à frapper la France depuis 1949.

AFP