Jazz Dann Port : quatre jours de croisières musicales entre La Réunion et les musiques du monde

Ce jeudi 30 juillet 2026, la ville du Port donne le coup d'envoi de la troisième édition de Jazz Dann Port. Quatre jours de festivités, de croisières musicales entre La Réunion, musiques du monde et créations contemporaines. Au programme, 41 concerts (dont 31 gratuits) répartis sur quatre scènes et un village du festival (Photo d'illustration www.imazpress.com)

Parmi les artistes attendus figurent notamment Gregory Porter, Danyèl Waro, Yuri Buenaventura, Femi Kuti, Richard Galliano, Ziskakan, PLL, 1T1, Sskyron, Tine Poppy ou encore Faiz Ali Faiz & Titi Robi.

Pour Olivier Horau, maire du Port, interrogé lors de la conférence de presse de présentation de l'évènement, l'élu revendique un festival "très ouvert, très populaire", pensé pour rendre le jazz accessible au plus grand nombre.

- 41 concerts et des croisières musicale pour animer Le Port -

Jazz, maloya, salsa, blues ou encore l'afrobeat. Jazz Dann Port voit les choses en grand avec, 41 concerts, dont 31 gratuits prévus sur quatre scènes (La Friche, Banyan, Sunset et Gransen).

Un village du festival installé au square Pierre-Sémard, avec de nombreuses animations proposées dans le cadre de Groove Dann Port.

Le vendredi 31 juillet 2026, le spectacle musical "Gro Babouk Anlèr" part à la rencontre des vacanciers dans les centres de loisirs du Port, à 16h. Gro Babouk Anlèr sont un mélange de comptines revisitées aux couleurs de La Réunion et des musiques du monde (maloya, séga, reggae...), d’humour, de poésie et d'histoires péi.

L'ensemble du programme et des invités est disponible ici.

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- De navettes mises en place pour accéder au centre-ville du Port -

Des navettes gratuites, seront mises en place pour profiter des festivités sans se soucier du stationnement.

Kar'ouest propose un départ est prévu toutes les 15 minutes depuis le parking Rivière des Galets (arrêt Kar'Ouest Sacré Cœur), le parking Halle des Manifestations (devant le site événementiel) et le parking Piscine (boulevard de Tamatave), en direction du Rond-Point de la Glacière, à proximité de la Place des Cheminots.

Le Kar'La Nuit' est également disponible.

- Un renfort de la sécurité mis en place au Port -

Dans le cadre du festival de musique "Jazz Dann Port", la ville du Port prévoit la mobilisation exceptionnelle de moyens pour renforcer la sécurité.

L'introduction, la détention et l'utilisation de certains objets susceptibles de représenter un danger seront interdites.

Des contrôles avec inspection visuelle des sacs seront effectués aux entrées des sites du festival.

Enfin, par arrêté préfectoral, l'État autorise l’enregistrement et la transmission d’images par drones autorisés de la Police Nationale de la Réunion sur la commune du Port pour aider au maintien de l’ordre public et en prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens.

La 2ème édition du festival, qui s’est déroulée du 24 au 27 juillet 2025, a rassemblé 35.000 spectateurs.

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