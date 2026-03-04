Jazz dann Port : le célèbre festival dévoile sa programmation

C’est un festival qu’on ne présente plus, Jazz Dann Port fera son grand retour cette année du 30 juillet au 2 août 2026. La ville du Port va donc vibrer au rythme d’un jazz de qualité. Artistes internationaux et réunionnais se partageront la scène. Ce mercredi 4 mars 2026, les premiers noms des artistes qui seront présents ont été dévoilés : Gregory Porter, Yuri Buenaventura, ou encore Faiz Ali & Titi Robin. Quatre jours, 27 concerts, 4 scènes, dont 20 en accès libre et gratuit, qui font du festival un outil de démocratisation culturelle. (Photos : sly/www.imazpress.com)

Nathalie Quipandédié, programmatrice du festival, ne cache pas sa joie. L’artiste américain Gregory Porter a demandé à participer au désormais célèbre festival portois.

Elle raconte sa surprise lorsque la nouvelle arrive : "C’est une belle surprise pour nous, j’ai reçu un appel du producteur de Gregory Porter pour me dire que l’artiste avait entendu parler du festival Jazz dann Port et voulait absolument participer à cette nouvelle édition. Surprise pour nous, un monsieur de cette notoriété, un artiste mondialement connu, veut faire partie de notre événement".

C’est lui qui va clôturer le festival le dimanche 2 août : Gregory Porter est l’héritier direct des héros du jazz et de la soul des années 60 et 70. Un groove universel auquel cet imposant showman apporte un profond supplément d’âme.

Autres grands noms de passage au Port : Yuri Buenaventura, Faiz Ali & Titi Robin ou encore Richard Galliano.

- 35.000 spectateurs en 2025 -

Une partie de la programmation sera gratuite avec des activités et des découvertes d’instruments. La 2ème édition du festival, qui s’est déroulée du 24 au 27 juillet 2025, a rassemblé 35.000 spectateurs, cette année, les organisateurs espèrent susciter le même engouement.

Pour profiter du festival, il est possible d’acheter différents pass.

- Quatre jours de célébration musicale -

Les spectateurs ont découvert une programmation éclectique de 27 propositions artistiques (dont 17 réunionnaises) mêlant artistes de renommée internationale, découvertes et talents locaux.

- Une expérience festivalière avec le village Groove dann Port -

Au-delà des concerts, les festivaliers ont pu profiter des propositions du Village, de parcours patrimoniaux de découverte de la Ville du Port et, grâce au partenariat avec l’Office de Tourisme Intercommunal (OTI) de l’Ouest, de croisières musicales sur le catamaran Maloya.

Groove dann Port est le programme d’action culturelle du festival Jazz dann Port, conçu en cohérence avec la politique d’Education Artistique et Culturelle (EAC) de la Ville, labellisée 100% EAC.

Tout au long de l’année, spectacles musicaux jeune public, ateliers de pratique vocale et instrumentale, concerts, rencontres avec des musiciens et projections de films musicaux sont proposés au jeune public des écoles, collèges, lycées et centres de loisirs, au Kabardock et dans les maisons de quartier, à la Médiathèque, au cinéma Casino et à Village Titan.

Durant le festival, le Village Groove dann Port propose au public familial des spectacles musicaux, des ateliers d’initiation et des espaces de découverte des instruments.

Il s’agit d’offrir l’expérience du spectacle vivant, à la fois intime et partagée, l’expérience de la pratique artistique, sensible et collective, et l’expérience de la rencontre avec les artistes et avec les œuvres.

Et d’inscrire ces propositions dans un parcours de sensibilisation à la richesse et à la diversité des musiques, et d’en suggérer une approche curieuse et ouverte, inspirée par les valeurs du jazz, espace de liberté et de créativité, de rencontres et de partage, de métissage et de fusions, d’exploration et d’expérimentation, en constante évolution.

Plus de 2 800 enfants et jeunes de 4 à 16 ans (hors Village Festival) ont bénéficié des propositions de Groove dann Port en 2025. En 2026, des spectacles et ateliers seront également proposés aux seniors.

- Un festival ancré dans son territoire -

Le soutien des collectivités locales, des mécènes, des sponsors et des bénévoles présents dès la première édition, ainsi que des nombreux partenaires qui rejoignent le projet, conforte l’organisation dans la poursuite de ses objectifs.

Parkings sécurisés et navettes gratuites ont été mis en place pour garantir une expérience fluide et agréable à tous les participants, qu’ils viennent de la ville du Port ou des autres secteurs de l’île.

www.imazpress.com / [email protected]