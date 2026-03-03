[Photos] Municipales à Salazie : la potabilisation de l'eau au cœur de la campagne de Cindy Barbe Robert

C’est l’une des plus petites communes de La Réunion, Salazie vit aussi au rythme de la campagne des municipales 2026. À moins de deux semaines du premier tour, Cindy Barbe Robert ne ménage pas ses efforts sur le terrain. Accompagnée d’une dizaine de personnes, elle continue de distribuer ses tracts et appelle à la mobilisation pour la potabilisation de l'eau sur le territoire. Un objectif : faire basculer la majorité des 6.354 électeurs que compte la ville, de son côté. (Photos : sly.www.imazpress.com)

Même si l’air est frais à Salazie, le soleil n’épargne pas les militants de Cindy Barbe Robert. Sous les montagnes verdoyantes du cirque, pas question de freiner la campagne qui bat son plein, à quelques jours du premier tour du 15 mars prochain.

-"J’ai toujours été sur le terrain" lance Cindy Barbe Robert -

"J'ai toujours été aux côtés de la population" explique Cindy Barbe Robert qui est également la porte parole d'un collectif de défense des habitants de la commune.

"À la base, l'objectif n'était pas de partir à cette élection, mais c’est là que les membres du collectif m’ont dit : "on a besoin de quelqu'un comme toi pour prendre notre défense, il faut que tu te présentes", raconte-t-elle.

La candidate précise : "Depuis septembre, octobre 2025, nous sommes sur le terrain pour cette campagne, l’accueil est magnifique ! Les gens sont gentils".

À Salazie ce qu’il faut comprendre, "c'est que c'est une petite ville, tout le monde se connaît, s’afficher avec une candidate ça peut être compliqué pour certaines personnes mais on a beaucoup de soutien, ils sont contents de nous voir".

- La potabilisation de l'eau à Salazie au cœur des municipales -

Quand on interroge Cindy Barbe Robert sur l’axe majeur de son programme, elle répond sans hésiter : "la mobilisation pour la potabilisation de l’eau."

Elle raconte : "La problématique de l'eau sur le territoire de Salazie s’est accélérée ces dernières années. Cela fait vraiment 7 ans que certains quartiers se retrouvent sans eau. On sait qu’il y a un réchauffement climatique qui impacte tout le territoire, mais beaucoup sont en train de remettre en question le basculement de l’eau de l’est à l’ouest. Même si c’est une délégation de la Cirest, de l’intercommunalité, en tant que maire on est garant de l’accessibilité sur son territoire."

Un dossier sur lequel la candidate espère pouvoir travailler avec la Région, l’intercommunalité mais aussi les villes voisines en mobilisant, par exemple, des fonds européens.

Autres axes de son programme : la création d’une maison qui accueillera les anciens avec un aspect intergénérationnel, ou encore la mise en place de formations pour les employés communaux avec un accent sur le bien-être au travail.

- La méthode Cindy Barbe Robert -

Le mot d’ordre de la campagne selon elle : la bienveillance. La candidate refuse de répondre aux attaques personnelles : "On trace, on avance pour l'avenir. C'est la construction, il faut continuer. Je suis fière d’avoir une équipe qui m'écoute. Pas de coups bas et on ne prend pas parti dans les guerres entre les autres candidats. Le mot d’ordre, c’est la bienveillance."

Lors de ces élections des 15 et 22 mars 2026, Cindy Barbe Robert annonce être soutenue par Europe Écologie les verts. Elle aura face à elle 4 candidats, parmi eux, la maire sortante Sidoleine Papaya, Aldrik Moimbe, Jimmy Armand et De Gerus Thierry.

ee/www.imazpress.com