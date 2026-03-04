Piton de la Fournaise : un nouveau bras de coulée a franchi le cassé des Grandes Pentes

L’éruption débutée le 13 février 2026 au Piton de la Fournaise se poursuit. Ce mardi soir 3 mars 2026, un nouveau bras de coulée (un peu plus au sud que la branche de coulée figée dans les Grandes Pentes) a franchi le cassé des Grandes Pentes et était visible dans la partie haute des Grandes Pentes. Ce mercredi matin, ce bras de coulée était beaucoup moins actif, indique l'Observatoire volcanologique (Photo : sly/www.imazpress.com)

Un seul site éruptif reste actuellement actif sur le flanc sud-sud-est du volcan avec des fontaines toujours visibles depuis le Piton de Bert, indique l'OVFP.

Dans les Grandes Pentes, le front de la coulée de lave reste figé à ~2,6 km de la route nationale 2 et à une altitude de 660 m.

- Un cône en cours d'édification -

Un cône est en cours d’édification par l’accumulation progressive des projections de lave. "Il est désormais fermé latéralement", précise l'Observatoire.



Avec la fermeture latérale du cône, une importante activité en tunnel de lave est désormais établie en aval du cône.

"Les résurgences de coulée et les parties actives aériennes de la coulée se concentrent majoritairement en aval du site éruptif et en amont du cassé des Grandes Pentes où le champ de lave s’élargit et s’épaissit", notent les volcanologues.

L’estimation des débits de lave en surface permet de suivre le volume de lave émis en surface ; ainsi depuis le début de l’éruption, environ 10 millions de m3 de lave ont été émis en surface.

- Une activité sismique faible -

Comme lors des jours précédents, l’activité sismique reste faible.

La reprise de l’inflation de l’édifice "visible sur les stations GNSS sommitales et à la base du cône, se confirme même si les données sont fluctuantes sur les derniers jours".

Cette inflation reste faible pour l’instant et indiquerait une faible remise en pression du système d’alimentation magmatique, possiblement liée à une recharge en magma du réservoir superficiel.



Sur les dernières 24 heures, le trémor éruptif (indicateur de l’émission de lave et de gaz en surface) reste relativement stable et de faible amplitude. Sur le long terme, on observe une augmentation progressive de l’amplitude du trémor.

Pour rappel, le Piton de la Fournaise est entré en éruption ce vendredi matin 13 février 2026. La lave a jailli après une courte et importante crise sismique qui a débuté à 9h25. Regardez.

- L'enclos reste fermé à la population -

La préfecture rappelle que l’alerte 2.1 "Orsec volcan : éruption dans l’enclos" est actif depuis le début de l'éruption. Ce niveau est destiné à protéger les populations et organiser la coordination des services".

La dernière éruption remonte au dimanche 18 janvier 2026 à 19h45. L'éruption avait été courte. Elle s'était arrêtée vers 5 heures le ce mardi 20 janvier 2026.

Avant cet événement, la dernière éruption avait eu lieu du 2 juillet au 10 août 2023.

