Obésité : à La Réunion, cette maladie chronique touche un adulte sur cinq et un adolescent sur dix

Ce mercredi 4 mars 2026, le CHU Nord organise une matinée de prévention et de dépistage du diabète à l’occasion de la journée mondiale de l’obésité. Organisée avec les équipes du Centre Spécialisé de l’Obésité du CHU Site Nord, cette action a pour objectif de mieux comprendre l’obésité, ses complications et les différentes possibilités de prise en charge, dans un cadre bienveillant et sans jugement. À La Réunion, l’obésité concerne près d’un adulte sur cinq et d’un adolescent sur dix (Photo : sly/www.imazpress.com)

Dans le hall d'entrée du CHU Nord à Saint-Denis, l'action de prévention, portée par le service de Diabétologie-Endocrinologie, vise à informer les usagers.

Au programme : mini bilan santé (tension, glycémie, IMC, tour de taille), ateliers interactifs et participatifs, conseils pratiques pour bouger au quotidien, décryptage des idées reçues et informations sur les traitements et l’apnée du sommeil.

- L'obésité, une maladie chronique, pas une histoire d'apparence -

"Il faut garder à l'esprit que l'obésité c'est une maladie chronique. Ce n'est pas une histoire d'apparence, de beauté", explique le Docteur Anna Flaus, cheffe du Service de Diabétologie-Endocrinologie du CHU Nord. "Cela va accompagner les patients toute leur vie", dit-elle.

L'obésité "est une maladie d'origine endocrinologue et hormonale avec des déséquilibres de certaines hormones qui font en sorte que l'organisme va essayer de regarder tous les aliments et provoquer un excès de tissu adipeux dans le corps", explique la professionnelle de santé.

Il est possible de prévenir cette maladie en faisant "des activités physiques, en faisant attention à son alimentation, mais parfois, certains mangent la même chose et pourtant, des personnes vont augmenter leur poids et d'autres pas".

Une maladie qui a besoin d'un suivi au long cours, raison pour laquelle "il faut en parler et ne pas culpabiliser les personnes touchées mais les accompagner". Écoutez.

- Un adulte sur cinq et un adolescent sur dix touché par l'obésité à La Réunion -

À La Réunion, l’obésité concerne près d’un adulte sur cinq et d’un adolescent sur dix dans l'île.

Cette pathologie peut provoquer d'autres complications comme le diabète, l'apnée du sommeil ou la maladie du foie gras.

Dans l'île, le diabète touche 13,6 % de la population âgée de 18 à 85 ans, soit deux fois plus que dans l’hexagone. À La Réunion, 87.400 personnes sont prises en charge pour le diabète.

La prévalence du diabète déclaré est comparable chez les hommes (12,5 %) et chez les femmes (12,7 %). Elle augmente avec l’âge, allant de 3,4 % chez les 18-49 ans à 42,3 % chez les 70-79 ans.

- Un taux de complications élevé à La Réunion -

À La Réunion, ces pathologies ont un impact conséquent : complications cardio-vasculaires, amputations, insuffisance rénale, cancers... mais elles peuvent être prévenues par une alimentation équilibrée, la pratique régulière d’une activité physique, un dépistage précoce et un suivi médical régulier.

Le taux de complications élevé est probablement dû à plusieurs facteurs : diagnostic tardif, suivi insuffisant, prise de traitement parfois difficile à maintenir, changements d’habitudes alimentaires modestes chez les personnes concernées.

Pour exemple, la glycémie des personnes diabétiques (mesurée par l’HbA1c) est moins bien contrôlée à La Réunion que dans l’Hexagone.

- Un programme de nutrition pour lutter contre l’obésité et le diabète à La Réunion -

L’Agence régionale de santé (ARS) La Réunion a présenté, le 12 février 2026, le Programme Réunionnais de Nutrition et de lutte contre le Diabète et l’Obésité (PRNDO) 2025-2028, lors d’un séminaire réunissant près de 200 participants.

Ce nouveau plan stratégique, élaboré avec 13 partenaires institutionnels, vise à intensifier la prévention et à améliorer les parcours de soins face à deux enjeux majeurs de santé publique dans l’île : le diabète et l’obésité.

Le PRNDO 2025-2028 s’articule autour de huit grands objectifs :

• Agir sur les déterminants de la santé nutritionnelle des Réunionnais,

• Structurer les parcours pédiatriques du diabète de type 1 et 2,

• Structurer le parcours pédiatrique de l’obésité,

• Structurer et améliorer le parcours de prise en charge de l’obésité chez l’adulte,

• Structurer et améliorer le parcours de prise en charge du prédiabète et du diabète de type 2 chez l’adulte et la prise en charge des complications,

• Animer la dynamique régionale de l’observation et de la recherche sur les thématiques de la santé nutritionnelle,

• Déployer une stratégie de communication permettant de promouvoir les repères du PNNS et les actions du PRNDO,

• Développer une démarche de suivi et d’évaluation du programme.

Le PRNDO s’inscrit dans la continuité du Programme Réunionnais Nutrition Diabète (PRND) 2020-2024, qui avait permis de structurer des actions majeures comme l’Opération "Dépist Out Diabète", la promotion de l’activité physique et l’amélioration des parcours de soins.

Treize partenaires ont signé une convention pour mettre en œuvre le programme aux côtés de l’ARS : Académie de La Réunion, Daaf, Drajes, Deets, Région, Département, Association des maires, Université, Caf, CGSS, Mutualité de La Réunion et France Assos Santé. Le suivi de mise en oeuvre est confié à un comité de pilotage, huit comités techniques thématiques et un comité d’experts.

