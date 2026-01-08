Additifs et conservateurs augmentent le risque de cancer et de diabète, Foodwatch tire la sonnette d'alarme

Deux nouvelles études publiées ce jeudi 8 janvier 2026, par l’Inserm, confirment l’association entre une consommation plus élevée d’aliments contenant des additifs conservateurs et une augmentation du risque de cancer et de diabète de type 2. Foodwatch, avec la Ligue contre le cancer et Yuka dénoncent depuis plusieurs années des risques évitables pour la santé. Foodwatch demande l'interdiction des nitrites dans la charcuterie et l’aspartame. (Photo : RB/www.imazpress.com)

Pour Audrey Morice, chargée de campagnes chez foodwatch : "Ces nouvelles études doivent provoquer un électrochoc politique. Pour foodwatch, elles confirment l’urgence de s’attaquer à la malbouffe, à l’alimentation ultra-transformée, aux lobbies qui freinent toute réglementation contraignante et veulent vendre sans entrave leurs produits ultra-marketés et mauvais pour la santé. Le manque de courage politique permet à l’industrie de la malbouffe de nous gaver de conservateurs dont il est pourtant urgent de se débarrasser."

Selon les nouvelles études qui ont analysé 17 conservateurs (sorbate de potassium, sulfites, nitrite de potassium, ascorbate de sodium, etc.), une consommation plus élevée de plusieurs de ces additifs – ce qu’on appelle aussi "l’effet cocktail" - est associée à un risque plus élevé de cancer et de diabète de type 2.

- Une pétition pour demander l’interdiction des additifs nitrés-

Par exemple, le nitrite de sodium est associé à une augmentation de 32 % du risque de cancer de la prostate. La pétition pour demander l’interdiction de ces additifs nitrés de foodwatch, la Ligue contre le cancer et Yuka a rassemblé plus d’un demi-million de signatures.

Profitant du laisser-faire politique, l’industrie continue d’inonder le marché de produits avec et sans nitrites (vendus plus chers) : "Une honte, alors qu’elle sait très bien s’en passer", souligne foodwatch.

On sait que des travaux de l’Inserm ont appuyé la classification de l’aspartame comme cancérogène possible en 2023 par le Centre international de recherche sur le cancer, rattaché à l’Organisation mondiale de la santé . L'édulcorant est non seulement associé à des risques accrus de cancer, mais aussi à une incidence plus élevée de diabète de type 2, d'accidents vasculaires cérébraux ischémiques avec des indices de neurotoxicité possible et de lésions du microbiote intestinal.

- L'aspartame : une menace majeure pour la santé publique -

Plus de 350.000 Européen·es exigent l’interdiction de l’aspartame. Mais les décisions se font là aussi attendre.

Foodwatch rappelle que ces additifs artificiels sont particulièrement utilisés par l’industrie agroalimentaire dans les aliments ultra-transformés et au cœur de nombreuses controverses scientifiques.

Une série d’études publiées dans la revue scientifique médicale "The Lancet" en novembre 2025 qualifie l’augmentation mondiale de la consommation de ces produits comme ‘une menace majeure pour la santé publique.

Les chercheurs plaident en faveur d'une augmentation des taxes nutritionnelles et d'un meilleur étiquetage, par exemple en ajoutant des marqueurs indiquant qu'il s'agit d'aliments ultra-transformés. Ils souhaitent en particulier davantage d'interdictions concernant le marketing destiné aux enfants.

Un combat également mené par foodwatch depuis plusieurs années qui n’a, jusqu’à présent, reçu que du mépris de la part du gouvernement français qui semble plus occupé à choyer les intérêts de l’industrie agroalimentaire qu’enclin à s’occuper de la santé publique.

