Charente-Maritime : elle vole 1.800 euros de maquillage dès son premier jour de stage

Une jeune femme de 18 ans, en stage dans une parfumerie à Royan (Charente-Maritime), a été placée en garde à vue à l’issue de son premier jour de travail. Des agents de sécurité ont découvert des produits volés dans son sac, pour une valeur de 1.800 euros.

Selon la police, tout au long de la journée, la jeune femme glissait des cosmétiques et des parfums dans ses sous-vêtements avant de les remiser dans son sac une fois à l’abri des regards.

Les agents de sécurité du magasin ont finalement repéré sa technique et l’ont attrapée en flagrant délit. En examinant son sac, ils ont ainsi découvert des dizaines de produits dérobés pour un montant total de 1.800 euros.

Lors de son audition en garde à vue, la stagiaire a reconnu les vols, expliquant que les produits étaient destinés à faire plaisir à ses proches et a elle-même.

Ce fut le premier et dernier jour de stage pour la jeune femme.

www.imazpress.com/[email protected]