"Jazz dann Port" : mise en place d'un important dispositif de sécurité

Dans le cadre du festival de musique "Jazz Dann Port", la ville du Port prévoit la mobilisation exceptionnelle de moyens pour renforcer la sécurité. L'introduction, la détention et l'utilisation de certains objets susceptibles de représenter un danger seront interdites. Des contrôles avec inspection visuelle des sacs seront effectués aux entrées des sites du festival. L'ensemble des restrictions est à retrouver dans le post que nous publions ci-dessous : (Photo d'illustration : Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)

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