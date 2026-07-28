Vaucluse : cinq corps de bébés retrouvés au domicile d'un couple à Orange

(Actualisé) Cinq corps de bébés ont été retrouvés au domicile d'un couple à Orange (Vaucluse), rapporte l'AFP ce mardi 28 juillet 2026, de sources concordantes. Aucune autre information n'a été communiquée pour le moment. (Photo photo Stéphan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Selon une source proche de l’enquête, la police a retrouvé des restes de nouveau-nés chez un couple, dont la femme avait accouché lundi d’un bébé en bonne santé. Les enquêteurs ont découvert les corps dans des cartons, selon la même source.

A ce stade, il n'a pas été précisé pourquoi les forces de l'ordre se sont rendues chez le couple.

Contacté par l’AFP, le parquet de Carpentras n’a pas souhaité communiquer dans l’immédiat.

En février, une femme de 50 ans a été arrêtée après la découverte de deux bébés dans son congélateur en Haute-Saône.

Les cas d’homicides répétés de bébés à la naissance ne sont pas rares, parfois marqués par une altération du discernement de la mère ou le déni de grossesses restées inconnues de l’entourage.

Dans la plus grave affaire française d’infanticide, Dominique Cottrez, accusée d’avoir tué huit nouveau-nés, a été condamnée en 2015 à neuf ans d’emprisonnement, le jury reconnaissant une altération du discernement.

www.imazpress.com avec l'AFP