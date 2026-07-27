L'euro fait peau neuve : les habitants de La Réunion invités à donner leur avis sur les futurs billets

La BCE (Banque centrale européenne) a dévoilé récemment une présélection de dix propositions de graphisme pour la prochaine série de billets en euros. Les Réunionnais et autres membres de l'Union européenne sont invités à donner leur avis à travers une enquête en ligne ouverte jusqu’au 21 septembre 2026. Le Conseil des gouverneurs devrait choisir une proposition de graphisme vers la fin de l’année (Photo : European Central Bank 2026)

La Banque centrale européenne l'a annoncé, l'euro fait peau neuve. La Banque centrale européenne (BCE) a dévoilé les propositions de graphisme présélectionnées pour la prochaine série de billets en euros et a ouvert une enquête publique invitant les Européens à donner leur avis.

Pour la BCE leur volonté est que les européens puissent se faire entendre "car si nous imprimons les billets de banque, les billets de banque sont les votre" a souligne Christine Lagarde, présidente de la BCE.

Une enquête distincte comportant les mêmes questions sera menée en parallèle par un cabinet d’études indépendant auprès d’un échantillon représentatif d’habitants de la zone euro. La BCE publiera un rapport sur les résultats des deux enquêtes lorsque le concept graphique final aura été retenu.

L’enquête publique est ouverte jusqu’au 21 septembre 2026.

- Les billets d'euros"un symbole tangible de l'Europe" -

En 2023, plus de 365.000 européens ont donné leurs avis sur les thèmes qui avaient été proposés, et deux thèmes différents, "La culture européenne" et "Fleuves et oiseaux", ainsi que les motifs associés choisis pour les illustrer, se sont démarqués.

"La culture européenne" symbolise "la richesse du patrimoine et le dynamisme des secteurs de la culture et de la création consolident notre identité européenne partagée, forgeant un sentiment commun d’appartenance. La culture promeut des valeurs communes, l’inclusion et le dialogue, au sein et en dehors de l’Europe. Elle rapproche les peuples", écrit la BCE.

Sur le devant de ces billets des figures emblématiques de l'histoire européenne seront visibles, comme Marie Curie Sklodowska sur le billet de 20 euros ou encore Ludwig van Beethoven sur les billets de 10 euros. Au verso, on trouvera des exmeples de lieux et d'activités culturelles partagées comme une chorale sur le billet de 10 et une bibliothèque sur le billet de 50 euros.

Les "fleuves et les oiseaux" ne connaissent pas de frontières, "ils sont le symbole de la liberté et de l’unité entre les Européens, mais aussi de notre connexion à la nature. L’Europe est fière de ses nombreuses rivières et espèces d’oiseaux, qui nous inspirent et nous rappellent notre rôle dans la protection de l’environnement", ajout-t-elle. Le territoire européen "regorge d'une grande variété d'oiseaux et de rivières qui nous inspirent", affirme la présidente.

Sur le recto, un oiseau er un paysage fluvial serront représentés, comme une plante grimpante et une source de montage sur le billet de 5 euros ou encore un martin-pêcheur et une cascade sur le billet de 10 euros. Au verso du billet, des institutions européennes seront visibles, comme le parlement européen sur les billets de 5 et le BCE sur le billet de 20 euros.

"Les billets en euros sont plus qu’un moyen de paiement, ils constituent l’un des symboles les plus tangibles de l’Europe", a déclaré Christine Lagarde, lors de la conférence de presse. "Grâce à des graphismes alliant beauté et sens, ils renforceront notre identité partagée", a-t-elle ajouté.

Les propositions ont été retenues au terme d’un concours de graphisme organisé à l’échelle de l’Union européenne. Plus de 1.200 dossiers ont été reçus de la part de graphistes, dont 25 ont été invités à créer des propositions de graphisme pour l’un des deux thèmes.

Un jury indépendant composé de 21 experts dans différents domaines, comme le graphisme, la communication, les neurosciences et l’histoire, nommé chacun par une banque centrale de la zone euro, a ensuite présélectionné dix propositions, cinq de chaque thème.

- Des billets plus sûrs et plus durables -

"Le nouveau graphisme des billets en euros s’inscrit dans le cadre d’un effort à long terme de l’Eurosystème visant à garantir que les espèces restent un moyen de paiement sûr, efficace et évocateur, en préservant l’accès de chacun à la monnaie publique et la liberté de choisir son moyen de paiement", a déclaré Piero Cipollone, membre du directoire de la BCE.

La BCE cherche également à réduire l’empreinte environnementale des billets en euros en améliorant leur durabilité et en utilisant des matériaux et des processus de production plus durables.

L’émission périodique de nouvelles séries de billets permet de tirer parti des avancées technologiques afin de conserver une longueur d’avance sur les faux-monnayeurs. Les nouveaux billets intégreront de nouveaux signes de sécurité perfectionnés afin d’en améliorer la facilité d’authentification et l’accessibilité, y compris pour les malvoyants.

- Une première refonte complète depuis 2002 -

Le Conseil des gouverneurs devrait prendre la décision finale sur le graphisme des nouveaux billets vers la fin de l’année. Il fondera sa décision sur une combinaison de contributions, y compris les conclusions du jury du concours, une évaluation technique et les résultats des deux enquêtes.

Le projet retenu sera ensuite encore affiné et testé avant la mise en production. Les billets de la nouvelle série devraient être mis en circulation au cours des années suivantes. Les billets en euros des séries précédentes conserveront leur valeur et continueront de circuler parallèlement à la nouvelle série.

Il s’agira de la première refonte complète des billets en euros depuis leur émission en 2002. "Vingt ans après leur mise en circulation initiale, il est temps de revoir l’apparence de nos billets de banque afin qu’ils soient plus évocateurs pour les Européens de tous âges et de tous horizons", affirme Christine Lagarde.

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