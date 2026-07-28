[Vidéo] Jazz Dann Port : quatre jours de musique et plus de 40 concerts

(Actualisé) Du 30 juillet au 2 août 2026, Le Port vibrera au rythme de la troisième édition de Jazz Dann Port. Avec 41 concerts, dont 31 gratuits, sur plusieurs scènes réparties dans la ville, et une programmation mêlant artistes réunionnais et figures internationales, le festival entend une nouvelle fois faire dialoguer jazz, musiques du monde et créations contemporaines. Ce mardi 28 juillet, la ville du Port et l'association Réunion Culture tenait une conférence de presse de lancement, sur la scène Banyan. (Photos Richard Bouhet / www.imazpress.com)

À deux jours de l'ouverture de la 3ème édition de Jazz Dann Port, les organisateurs donnent officiellement le coup d'envoi du festival, aux côté des partenaires et de plusieurs artistes de la programmation. Écoutez Olivier Hoareau, maire du Port.

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Pendant quatre jours, le festival investira différents lieux de la ville avec une programmation annoncée comme ambitieuse et éclectique.

Au total, 41 concerts, dont 31 gratuits, sont prévus sur quatre scènes (La Friche, Banyan, Sunset et Gransen) auxquels s'ajouteront des croisières musicales et un village du festival installé au square Pierre-Sémard, avec de nombreuses animations proposées dans le cadre de Groove Dann Port.

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Parmi les artistes attendus figurent notamment Gregory Porter, Danyèl Waro, Yuri Buenaventura, Femi Kuti, Richard Galliano, Ziskakan, PLL, 1T1, Sskyron, Tine Poppy ou encore Faiz Ali Faiz & Titi Robi, illustrant la volonté du festival de "mêler jazz, musiques du monde et créations contemporaines". Sur les 10 concerts payants, la moitié affiche déjà complet.

- Des navettes mises en place et une modification de la circulation -

Dans le cadre du festival, du 29 juillet au 2 août 2026, des mesures de sécurité liée à la circulation routière s’appliqueront par arrêté municipal dans la ville du Port.

La circulation se fera également à double sens sur la rue Evariste de Parny, portion comprise entre les rues Leconte de Lisle et Dupleix. Des déviations seront mises en place.

Une aire piétonne sera mise en place pendant les horaires du Festival. Circulation interdite pour les véhicules et engins.

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Des navettes gratuites, sont également mises en place, pour profiter des festivités sans se soucier du stationnement. Avec Kar'ouest, partenaire du festival, un départ est prévu toutes les 15 minutes depuis le parking Rivière des Galets (arrêt Kar'Ouest Sacré Cœur), le parking Halle des Manifestations (devant le site événementiel)e t le parking Piscine (boulevard de Tamatave), en direction du Rond-Point de la Glacière, à proximité de la Place des Cheminots. Le Kar'La Nuit' est également disponible.

La 2ème édition du festival, qui s’est déroulée du 24 au 27 juillet 2025, a rassemblé 35.000 spectateurs. Cette année, les organisateurs espèrent susciter le même engouement.

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