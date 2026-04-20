Musique : la programmation complète du festival Jazz Dann Port 2026 dévoilée

La 3ᵉ édition du Festival Jazz Dann Port aura lieu du jeudi 30 juillet au dimanche 2 août 2026 et ce dimanche 19 avril, la Ville du Port et Réunion Culture ont levé le voile sur l’ensemble de la programmation. Une programmation ambitieuse et éclectique, réunissant des artistes locaux et internationaux, est proposé au public. Parmi les têtes d’affiche : Gregory Porter, Danyèl Waro, Yuri Buenaventura, Femi Kuti, PLL, 1T1, Ziskakan, Richard Galliano, Sskyron, Tine Poppy, Faiz Ali Faiz and Titi Robin… (Photo mairie du Port)

La présentation de la programmation a eu lieu au Square Pierre Sémard, sur la scène Banyan, avec des concerts gratuits réunissant Mik’L, Ousanousava et la classe orchestre du collège Le Toullec

"Malgré une météo capricieuse ayant quelque peu écourté le concert de Mik’L, la soirée a tenu toutes ses promesses : le public est venu nombreux partager ce temps fort, confirmant une nouvelle fois l’engouement autour du festival" notent les organisateurs dans un communiqué publié ce lundi 20 avril.

L’intégralité de la programmation est à retrouver sur le site officiel : www.jazzdannport.re ou en consultant le programme ici :

Jazz Dann Port 2026 c'est :

- 4 jours de fête

- 4 scènes dont 3 gratuites : La Friche, Banyan, Sunset et Gransen

- des croisières musicales

- 33 artistes

- 41 concerts dont 31 gratuits

- un village du festival – square pierre Sémard avec Groove Dann Port le programme d’action culturelle qui propose pendant le festival spectacle et animations pour toute la famille

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