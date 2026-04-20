Une mule meurt en plein vol à destination de La Réunion, un trafic international de cocaïne révélé

(Actualisé) Le décès d’un passager montpelliérain transportant de la cocaïne dans son corps, sur un vol parti de l'Hexagone à destination de La Réunion, met en lumière l’ampleur des réseaux internationaux. Sur l’île, la justice alerte sur une montée en puissance inquiétante des trafics de stupéfiants. (Photo d'illustration Stéphan Laï-Yu / www.imazpress.com)

Le 26 janvier 2025, un passager d’un vol reliant l'Hexagone à La Réunion est retrouvé mort à bord, contraignant l’appareil à une escale d’urgence à Djibouti. L’autopsie révèle une overdose de cocaïne. Dans son organisme, les médecins découvrent 77 pochons de drogue ingérés, dont certains mal conditionnés, selon le journal Midi Libre.

- Une overdose en plein vol entre l'Hexagone et La Réunion -

L'homme de 40 ans, originaire de Montpellier, n’en était visiblement pas à son premier voyage. Selon l’enquête, il aurait déjà effectué plusieurs trajets similaires vers La Réunion ou la Polynésie française, pour le compte d’un réseau structuré. Endetté et lui-même consommateur, il aurait accepté de devenir "mule", transportant la drogue dans son corps en échange d’une rémunération pouvant atteindre plusieurs dizaines de milliers d’euros.

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Les investigations menées en France ont depuis mis au jour un trafic conséquent, reliant plusieurs villes internationales, dont San Francisco ou New York, et impliquant plusieurs passeurs. Alors que les suspects présentés comme les organisateurs du réseau quittent la France dès qu'ils apprennent le décès de la mule, une information judiciaire est ouverte à Montpellier, pour "trafic de drogue, homicide involontaire, administration de substance nuisible ayant entraîné la mort, blanchiment, et traite des êtres humains". Toujours d'après Midi Libre, certains proches des mules auraient même été menacés par les organisateurs, chargés de rembourser la marchandise perdue après la mort du quadragénaire.

- La Réunion au coeur d'un traffic international de drogue -

Cette affaite qui illustre la dangerosité croissante de ces réseaux, capables de recruter des profils fragiles et de les exposer à des risques mortels. Puisque La Réunion est désormais pleinement intégrée aux circuits du trafic international de stupéfiants. C’est le constat dressé dans un communiqué publié ce lundi 20 avril 2026 par la procureure de Saint-Denis, Véronique Denizot, qui évoque une situation en nette évolution ces dernières années.

"Depuis 2022, il est constaté l’arrivée de produits stupéfiants nouveaux, cocaïne et drogues de synthèse, de manière désormais massive", souligne-t-elle. Avec une "recrudescence récente de transport "in corpore", pratique particulièrement dangereuse". Elle souligne également que le territoire est désormais "un marché, et pas un lieu de transit", marqué par des profits considérables pour les organisations criminelles et une hausse continue des saisies.

- 58 mules interceptées en 2025, 30 depuis janvier 2026 -

Les chiffres témoignent de cette montée en puissance. En 2025, les douanes ont intercepté 58 mules , dont 44 transportaient des stupéfiants. Depuis le début de l’année 2026, 30 passeurs ont déjà été arrêtés. Les saisies atteignent déjà 43 kg de cocaïne et 30 kg de cathinone.

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