Démantèlement d'un trafic de stupéfiants piloté de Domenjod entre La Réunion et l'Hexagone : 12 personnes interpellées, 1,6 million d’euros de drogue saisie

Les enquêteurs de l’antenne de l’office anti-stupéfiants gendarmerie de Saint-Denis (AOFASTG), de la section de recherches (SR) de Saint-Denis de La Réunion (974) et de l’Unité Nationale de police judiciaire (UNPJ), ont démantelé un trafic de stupéfiants, piloté depuis la prison de Domenjod à Saint-Denis. "L’opération judiciaire conduite le lundi 13 avril 2026, simultanément en région parisienne et à La Réunion, a permis l’interpellation de 12 personnes et conduit à la saisie d’une importante quantité de stupéfiants, évaluée à plus de 1,6 million d’euros à la revente" indique la gendarmerie. (Photo Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Ce gros coup de filet a été mené par les enquêteurs de l’antenne de l’office anti-stupéfiants gendarmerie de Saint-Denis (AOFASTG), de la section de recherches (SR) de Saint-Denis de La Réunion (974) et de l’Unité Nationale de police judiciaire (UNPJ).

L'opération judiciaire a mobilisé plus d’une centaine de gendarmes à La Réunion et dans l'Hexagone.

12 personnes, 7 à La Réunion et 5 en région parisienne, ont donc été interpellées. Les perquisitions réalisées par les gendarmes ont permis de saisir "19.000 euros en numéraire, 1,6 kg de cocaïne, 5,4kg de cathinone, 14,3 kg de résine de cannabis, plus de 4.200 cachets d’ecstasy, plusieurs véhicules et des dizaines de téléphones" énumère la gendarmerie de La Réunion dans un communiqué publié ce vendredi.

La valeur marchande des produits stupéfiants saisis est estimée à plus de 1,6 million d’euros.

- Une première saisie à Gillot et des stupéfiants estimés à plus de 4 millions d’euros -

L'affaire commence en décembre 2025. "Un contrôle de flux réalisé à la sortie de l’aéroport Roland-Garros de Saint-Denis conduit à l’interpellation d’un couple transportant deux valises contenant près de 37kg de produits stupéfiants (23,5kg de résine de cannabis, 12,3kg de cathinone, 1,1kg de cocaïne)", détaille la gendarmerie de La Réunion dans un communiqué publié ce vendredi.

"La valeur marchande de la drogue est estimée à plus de 4 millions d’euros sur le marché local" précisent les gendarmes.

- Un vaste trafic de stupéfiants piloté depuis la prison de Domenjod -

Des investigations sont déclenchées. Menées sous l’autorité du parquet de Saint-Denis de La Réunion, elles révèlent "la présence sur l’île d’un logisticien et d’un commanditaire impliqués dans l’importation de produits stupéfiants" informe le communiqué de la gendarmerie.

Ces différents éléments conduisent à l'ouverture d'une information judiciaire le 21 décembre 2025.

Un "groupe d’enquête est constitué avec des enquêteurs de l’AOFAST et de l’escadron départemental de contrôle des flux (EDCF), appuyé par la Section de Recherches et des unités spécialisées", explique la gendarmerie.

"Les investigations ont permis de matérialiser un vaste trafic de stupéfiants piloté depuis la maison d’arrêt de Domenjod et utilisant les vecteurs aériens (mules) pour acheminer le produit à La Réunion depuis la région parisienne" disent encore les gendarmes.

L’unité nationale d’investigation (UNI) de l’unité nationale de police judiciaire (UNPJ) de la gendarmerie nationale est co-saisie en mars 2026.

Les investigations ont abouti au vaste coup de filet de ce lundi.

Les 7 personnes interpellées à La Réunion sont présentés devant la juge d’instruction. Un mandat d’arrêt a été délivré à l'encontre des 5 personnes interpellées dans l'Hexagone.

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